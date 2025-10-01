«Ευαγγελισμός» Κακών Μαντάτων

Από την ημέρα που η «περίθαλψη» (;) των Ελλήνων από Προνοιακή έγινε «Ευρωπαϊκότατα»… «Ασφαλιστική», οι Ελληνες «πετιόνται έξω» από το Σύστημα του ΕΣΥ, με σύστασή να πάνε σε συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές, και την βεβαιότητα ότι αυτό είναι και νόμιμο και ηθικό.

Ο Ευαγγελισμός (ΓΝΑ), η Ναυαρχίδα των Νοσοκομείων μας, Δημιούργημα της ΑΧΕΠΑ με δωρεές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, από Νοσοκομείο «αγάπης», όπου έμπαινες και κάνανε τα πάντα να θεραπευθείς, «άλλαξε φάτσα».

Η πολιτική των οικονομικών κριτηρίων συνοψίζεται στο να ζητάνε από τον ασθενή να φύγει πριν θεραπευθεί, με ταυτόχρονη σύσταση να πάει σε συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική.

Πάρτε το σαν «ρεπορτάζ»

Σήμερα το πρωί και με βίαιο τρόπο (εχει πάει περίπατο η ψυχολογία του ασθενούς), στο Θάλαμο ΧΧΧ του Ευαγγελισμού «μπουκάρισε» η ομάδα κρούσεως και με τον γνωστό αυθάδη τρόπο που εχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον Νοσοκομείο, απαίτησε «Πρέπει να τον πάρετε και να φύγετε. Να και σε ποια ιδιωτική κλινική θα τον πάτε (συγκεκριμένη σύσταση).

Να σημειώσουμε ότι ο θάλαμος ΧΧΧ είναι άδειος. Εχει κρεββάτια. Άρα η συνήθης συγκάλυψη πίσω από την (δήθεν) αιτιολογία, ότι χρειαζόμαστε το Κρεββάτι, δεν ισχυει.

Μάλιστα τώρα που γράφεται αυτό το σημείωμα (10.47πμ) επικοινώνησε από τον Ευαγγελισμό ο κ Σ. με την Οικογένεια και της είπε «πρέπει να τον πάρετε». Όταν η Οικογένεια είπε «δηλ. μας σπρώχνετε στον Ιδιωτικό τομέα» ο Σ. της έκλεισε το Τηλέφωνο κατά-πρόσωπο…..

«Δεν υπάρχει μια»

Το Σύστημα θα δικαιολογηθεί ότι το Δημόσιο θα καλύψει την δαπάνη της Ιδιωτικής Κλινικής, Όμως η ιδιωτική κλινική απαιτεί συμμετοχή Χίλια Ευρώ τον Μήνα. Και δεν υπάρχει μια…..

Θατσερισμος & Μερκελισμος στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Να είσθε βέβαιοι ότι δεν είχε αυτά στο νου του ο Adam Smith και τα περί Ελεύθερης Αγοράς. Μετα βεβαιότητας είχαν όμως΄, η Θάτσερ και η Μερκελ. Πετώντας τον Κόσμο στο δρόμο και μάλιστα με «Μπουλινγκ» και συνιστώντας τους και συγκεκριμένα «μαγαζιά» στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν είναι το Ευαγγελιζόμενο αφήγημα περί δημόσιας υγείας.

Αν (και) έτσι επιτυγχάνεται το Υπερπλεονασμα και η συμπίεση της Δημόσιας Δαπάνης για την Υγεία, δεν χρειάζονται ούτε οι Γιατροί που δίνουν μάχη για ένα Ανθρώπινο σύστημα υγείας, ούτε άλλες επιστημονικές ειδικότητες.

Ζητούνται Άνθρωποι

Αυτό δεν είναι απόφθεγμα σημερινού «ρεπορτάζ». Είναι και η προσωπική εμπειρία του υπογράφοντος στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο και τον Φεβρουάριο του 2022, και πρόσφατα μεσα στο 2025 .

Το ΕΣΥ εχει ανάγκη από «Ανθρωπους». Όχι από «διαχειριστές», όχι από «μάνατζερ»…. Και κυρίως όχι «πλασιέ» των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Προφανώς έχουμε άλλη ηθική

Το σύστημα ακολουθεί την «αν-ηθική του ταμία». Αφού τελικά ολοι θα πεθάνουμε, (at the end we will all die) έτσι δεν είπε πρόσφατα μια Αμερικάνα πολίτικος και την πήραν με τις πέτρες οι υποστηρικτές του κόμματός της- «αν δεν έχετε «λεφτά» να πάτε στον ιδιωτικό τομέα, πηγαίνετε σπίτι να πεθάνετε..

Είναι δεδομένο ότι η Αμερικάνα πολιτικός, η Θάτσερ και η Μερκελ, και τα μεταλλαγμένα παρακολουθήματά τους σε ελληνική έκδοση από την μια, και από την άλλη η Ελληνική Κοινωνία, έχουμε εκ διαμέτρου αποκλίνουσες θέσεις. Αυτοί κοιτάνε το «κόστος ζωής» και επιλέγουν να σε αφήσουν να πεθάνεις. Ο Ασκληπιός και ο Ιπποκράτης δίδαξαν την μάχη για την ζωή του ασθενούς μέχρις εσχάτων.

Εμείς επιπλέον πιστεύουμε ότι και λίγη ώρα νωρίτερα να πεθάνει ο ασθενής επειδή το σύστημα δεν πάλεψε, είναι «φόνος εκ προμελέτης.

*Ο Ανδρέας Αθηναίος είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου – American Association of University Professors (1977) – Αριστείο Ακαδημαϊκής Διδασκαλίας Η.Π.Α. (1987) και πρώην Νομάρχης.

Στις ΗΠΑ από το 1973 υπηρέτησε σε υπεύθυνες θέσεις της ΑΧΕΠΑ, μεσα από τις οποίες επιμελήθηκε πολλών χορηγιών προς τον Ευαγγελισμό, και για την ΑΧΕΠΑ Η.Π.Α. φέρει τον Τίτλο «Άρχων Πολίτης».