Από τον Πάγκαλο στον Ανδριανό η ίδια ιστορία

Όταν ο μακαρίτης Θ. Πάγκαλος είχε ερμηνεύσει τη χρεοκοπία με το -αθυρόστομο και κόντρα στο κοινό περί δικαίου αίσθημα- «μαζί τα φάγαμε», δέχθηκε επιθέσεις από τους υποστηρικτές των «λαϊκών δικαίων» και της αντίληψης που μοιράζει μονόπατα ευθύνες στους κυβερνήτες, παραβλέποντας τον λαό που θέλει (και ψηφίζει) τους κυβερνήτες.

Πρόσφατα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός βρέθηκε στις Σέρρες για να μιλήσει σε αγροτική εκδήλωση και δέχθηκε άγρια επίθεση με προπηλακισμούς από εξαγριωμένους αγρότες που φώναζαν να καταργηθεί ο ΑΤΑΚ. Πρόκειται για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (προκύπτει από το Ε9) βάσει του οποίου πρέπει να γίνονται οι δηλώσεις των καλλιεργειών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), με στόχο τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων…

Το ΟΣΔΕ είναι ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων, των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα τρελά και μπλέκει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται το έλα να δεις, με τα κόμματα να «ψάχνουν» το σκάνδαλο, θυμίζοντας η σπουδή τους το περίφημο της λαϊκής θυμοσοφίας: έχουμε τον λύκο και ψάχνουμε τον ντορό, δηλαδή τα ίχνη του…

Οι εξαγριωμένοι αγρότες φώναζαν στον Ανδριανό ότι ήταν αυτοί που έβγαλαν τη Νέα Δημοκρατία και ότι εάν δεν καταργηθεί ο ΑΤΑΚ θα χάσει τους ψήφους στις επόμενες εκλογές… Τα «γαλλικά» που άκουγε ο υπουργός ήταν φυσικά το θέμα που έπαιξε στα κανάλια και «σκέπασε» την ουσία, που ήταν το αίτημα περί κατάργησης του ΑΤΑΚ.

Κατάργηση σημαίνει ότι αυτό που γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δηλώσεις είτε εκτάσεων καλλιέργειας είτε ζώων που δεν υπήρχαν -και αποκαλούμε σήμερα σκάνδαλο-, θα πάρει τέτοιες διαστάσεις που θα χαθεί η μπάλα, με τις επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. να περνούν από την κλίνη του Προκρούστη!

Οι αγρότες ισχυρίζονται (και έχουν δίκιο) ότι υπάρχουν νοικιασμένες καλλιέργειες που δόθηκαν με λόγο και τα χωράφια δεν έχουν ΑΤΑΚ. Η κατάσταση επιδεινώνεται σε περιπτώσεις κληρονομικών εκκρεμοτήτων ή όταν οι ιδιοκτήτες ζουν στο εξωτερικό και δεν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.

Χωρίς το σύνολο των ΑΤΑΚ, η υποβολή των αιτήσεων καθυστερεί, με αποτέλεσμα πολλές δηλώσεις να στοιβάζονται σε αναμονή, μέχρι να βρεθούν όλοι οι ΑΤΑΚ.

Το πρόβλημα μοιάζει δυσεπίλυτο και τεχνικά, ενώ η κυβέρνηση δίνει παρατάσεις (λήγει σήμερα αυτή που δόθηκε), με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι στον αέρα, και ακούει (δικαιολογημένα) τα εξ αμάξης καθώς μετά από τόσα χρόνια δεν βρήκε βιώσιμη λύση.

Το στενάχωρο συμπέρασμα είναι ότι για να γίνουμε δυτικό κράτος -με στοιχειώδη θεσμική λειτουργία- θέλει πολλή δουλειά και πολιτικούς που δεν θα χαϊδεύουν αυτιά! Αλλά και πού να τους βρούμε αυτούς;