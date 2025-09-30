Τι γίνεται με το ολοήμερο

Για να αναστήσεις παιδιά στην Ελλάδα θέλεις ή πολλά χρήματα ή μπόλικη βοήθεια. Αν έχεις και τα δύο, είσαι άρχοντας στο χωριό.

Μια παλιά αφρικανική παροιμία λέει ότι «χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί». Η πολιτεία, που οδύρεται γιατί δεν «κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οικονομικό και γεωπολιτικό, φροντίζει να δημιουργεί ένα περιβάλλον τσιγκούνικα φιλικό, στενό.

Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2022, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, με ελεύθερη εισαγωγή, χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Ο στόχος, όπως είπε τότε η αρμόδια υπουργός, είναι από τη μία να αναβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση, με έμφαση στα εικαστικά, τη μουσική, τις τέχνες γενικότερα, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώνεται η μελέτη των μαθημάτων, και από την άλλη να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια.

Δύο σε ένα. Και διαβασμένα τα παιδιά, και οι γονείς ήσυχοι ότι γίνεται δουλειά. Θεωρητικά. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, δυσχεραίνεται η καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών.

Ολίγον ολοήμερο είναι το πάρκινγκ για παιδιά. Αυτή είναι η κρατική αρωγή;

Ακόμη κι αυτή, όμως, μπορεί να περιοριστεί, μέχρι (;) να ολοκληρωθεί η επόμενη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών, γιατί είναι «υπερβολικός ο αριθμός αδειών των νεοδιόριστων», που άκουσον-άκουσον κάνουν χρήση των προβλεπόμενων από τον νόμο αδειών μητρότητας και ανατροφής.

Οι αιτήσεις εγγραφών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στα ολοήμερα τμήματα έγιναν τον περασμένο Μάιο. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε στις 11 Σεπτεμβρίου και μία εβδομάδα μετά, εγκύκλιος άλλαξε το πλαίσιο. «Οι Διευθυντές/ντριες… προκειμένου να προβούν στη συγκρότηση των τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος και μέχρι την πλήρη ανάπτυξή του, κάνουν δεκτές τις αιτήσεις… λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα α) αν είναι και οι δυο γονείς/ κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες β) αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δύο και ο έτερος άνεργος γ) αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων αναλαμβάνουν την ευθύνη για την συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων». Αυτών που είχαν καταργηθεί από το 2020.

Μόνο τα προγράμματα που δεν «κλείνουν» ακόμα και μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα καταργηθούν.