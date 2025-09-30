Ο Τραμπ και ο γρίφος του shutdown

21 φορές, 166 ημέρες, με συνολικές απώλειες 4,7% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η αποτίμηση των ημερών αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, από το 1976 μέχρι το 2019. Σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι αυτής της περιόδου γνώρισαν αυτή την εμπειρία, με εξαίρεση μόνο την περίοδο 1996-2013 όπου τα πράγματα κύλησαν χωρίς αναταραχές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν εδώ και πολύ καιρό στα «κόκκινα», όσον αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Οι περισσότερες προσπάθειες για εξορθολογισμό του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού απέτυχαν στη διάρκεια αυτών των 50 ετών, αφήνοντας την Ουάσιγκτον εκτεθειμένη στις πιέσεις της διεθνούς αγοράς ομολόγων και των οίκων αξιολόγησης, χωρίς όμως μεγάλα προβλήματα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη με σαφή πολιτική στόχευση: τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, μέσω της περιστολής δαπανών και της αύξησης των εσόδων. Είναι μάλιστα ο πρόεδρος με το χειρότερο ιστορικό, αφού, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέστειλε τις λειτουργίες της για 35 ημέρες. Τότε, λόγω της αντίδρασης του Κογκρέσου στο σχέδιο Τραμπ για τη χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Εάν το Κογκρέσο δεν πάρει κάποια απόφαση μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα, χιλιάδες κυβερνητικοί εργαζόμενοι θα τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών και οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα έχουν δυσκολία λειτουργίας. Οικονομολόγοι εκτιμούν πως η αναστολή λειτουργίας κοστίζει περίπου 0,2 ποσοστιαία μονάδα εβδομαδιαίως στην αμερικανική οικονομία. Μπορεί το κόστος αυτό να μη θεωρείται σημαντικό, όμως το πρόβλημα είναι κυρίως η αδυναμία της ισχυρότερης οικονομίας του πλανήτη να μπορεί να διαχειριστεί τη δημοσιονομική της κατάσταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πολύ αποφασιστικός στα θέματα με τα οποία ασχολείται, θέλοντας να επιβάλει την ατζέντα του. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τις αποφάσεις του για το θέμα.