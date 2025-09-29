«Ο καπετάνιος έκοψε την αλυσίδα»

«Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του “όχι σε όλα” και του “ναι στο τίποτα”, δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι «η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά». Αφορμή οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν για τα αποτελέσματα της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κυρίως, γιατί το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είχε καμία αξιόλογη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, πέρα από τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τους επικεφαλής του Αζερμπαϊτζάν και της Σιέρα Λεόνε. Α, ναι, και τον τζιχαντιστή Σύρο πρόεδρο, Αλ Σαράα, πρώην τρομοκράτη της Αλ Κάιντα και ουσιαστικά «αχυράνθρωπο» του Ερντογάν.

Όμως, ο Τούρκος πρόεδρος δεν δίστασε να ματαιώσει την «κανονισμένη» συνάντηση με τον πρωθυπουργό την τελευταία στιγμή.

Άλλωστε, στο μυαλό του είχε μόνο την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Μια επίσκεψη από την οποία έφυγε ιδιαίτερα ενισχυμένος, ό,τι και να λένε οι κάθε λογής «καλοθελητές» στην Αθήνα.

Πολύ σωστά, βέβαια, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να αρθεί το casus belli από την Τουρκία. Αλλά πώς θα επιτευχθεί αυτό; Τι πρακτικά μέτρα θα ληφθούν για να πειστεί η γείτων; Ο πρωθυπουργός, για να ενισχύσει την άποψή του περί του διεθνούς κύρους της χώρας υπό την ηγεσία του, πρόβαλε την απόκτηση των 42 αναβαθμισμένων F-16, τα 24 Rafale και την απόκτηση των φρεγατών Belhara, αλλά και ορισμένων F-35, στο άμεσο μέλλον.

Αλλά έως πότε και πόσο θα πληρώνει συνεχώς η χώρα, με μια πανάκριβη κούρσα εξοπλισμών, την αναποτελεσματική εξωτερική πολιτική; Πώς θα επιλυθεί οριστικά, με βάση το διεθνές δίκαιο, η μοναδική διαφορά με την Τουρκία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών; Εναποθέτοντας την τήρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στα οικονομικά συμφέροντα της κάθε Chevron, που μπορεί ν’ αλλάξει ρότα με βάση τα ιδιωτικά της συμφέροντα; Το αρνητικό φορτίο από τη Νέα Υόρκη ήρθε όμως να προστεθεί στη δυσαρέσκεια που διογκώνεται για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την ελάχιστη αποδοχή από την κοινωνία του πακέτου της ΔΕΘ. Για τον πρωθυπουργό, «δεν ήταν η μέρα του. Ούτε η εβδομάδα του. Ούτε η χρονιά του», που έλεγε και ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας, Τσαρλς Μπουκόφσκι, στο περίφημο βιβλίο «Ο καπετάνιος έκοψε την αλυσίδα και το πλήρωμα κατέλαβε το πλοίο»!