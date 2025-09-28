Το δίλημμα της Αρετής και της Κακίας

Του Νίκου Κουτσιανά *

Η κλιματική κρίση που εξελίσσεται αναδιαμορφώνει όχι μόνο τον καιρό μας, αλλά και το τι τρώμε και πόσο κοστίζει. Η κλιματική αλλαγή ήδη ωθεί προς τα πάνω τις τιμές των τροφίμων και απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική σταθερότητα.

Έχει εκτιμηθεί ότι το ένα τρίτο της αύξησης του κόστους των τροφίμων προέρχεται άμεσα από τις επιπτώσεις του κλίματος: ξηρασίες, καύσωνες, διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, απώλειες σοδειών, εξάπλωση παρασίτων.

Έχουμε σήμερα μια ευκαιρία να στραφούμε νωρίτερα σε διατροφές πλουσιότερες σε φυτικά προϊόντα και να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Έτσι, το διατροφικό σύστημα θα γίνει πιο ανθεκτικό, θα απελευθερώσει γη, θα μειώσει τις περιβαλλοντικές βλάβες και θα περιορίσει το οικονομικό χάος.

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την κλιματική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολική» και απορρίπτοντας την επιστημονική συναίνεση. Η στάση του έρχεται σε αντίθεση με τα δεδομένα: τα συστήματα διατροφής ήδη πιέζονται από την κλιματική αλλαγή, και η παράβλεψη του προβλήματος εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους.

Κρίσιμο σταυροδρόμι

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αν απορρίψουμε τις σαφείς ενδείξεις και καθυστερήσουμε την αλλαγή, μπορούμε να περιμένουμε περαιτέρω αύξηση στις τιμές των τροφίμων, μείωση της προσφοράς και επιδείνωση των ανισοτήτων. Αν όμως αναγνωρίσουμε την επείγουσα ανάγκη, υιοθετήσουμε πολιτικές που υποστηρίζουν μια πιο βιώσιμη γεωργία, μειώσουμε τις εκπομπές και ενθαρρύνουμε τις διατροφικές αλλαγές, μπορούμε να μετριάσουμε το χάος στον τομέα της τροφής, να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία και να προστατεύσουμε τον πλανήτη και τις μελλοντικές γενιές.

Ο μύθος του Ηρακλή μάς διδάσκει πολλά γι’ αυτή τη στιγμή. Νέος, βρέθηκε μπροστά σε μια διασταύρωση: ο εύκολος δρόμος της Κακίας, γεμάτος απολαύσεις χωρίς κόπο, και ο δύσκολος δρόμος της Αρετής, γεμάτος άθλους και κόπους, αλλά και την υπόσχεση της αληθινής δόξας. Ο Ηρακλής διάλεξε τον δύσκολο δρόμο και για να τον ακολουθήσει, χρειάστηκε να ολοκληρώσει τους 12 άθλους του.

Κάτι ανάλογο καλούμαστε να πράξουμε κι εμείς σήμερα. Ο δρόμος της Κακίας, της άρνησης και της αναβολής, μοιάζει εύκολος, αλλά οδηγεί σε καταστροφή. Ο δρόμος της Αρετής είναι δύσκολος, απαιτεί συλλογική προσπάθεια, πολιτικό θάρρος και αλλαγή συνηθειών. Είναι όμως ο μόνος που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο, δίκαιο και υγιές μέλλον.

Η αρετή είναι ο δύσκολος δρόμος

Η νέα γενιά βρίσκεται μπροστά στην ίδια επιλογή. Και όπως ο Ηρακλής έγινε ήρωας επειδή διάλεξε τον δύσκολο δρόμο, έτσι και η νέα γενιά μπορεί να γίνει η ηρωική γενιά που θα σώσει τον πλανήτη και θα αφήσει πίσω της μια νέα κληρονομιά Αρετής.

Η Αρετή δεν είναι ποτέ ο εύκολος δρόμος,είναι όμως ο μόνος δρόμος που αξίζει.

Για τους νέους, που κρατούν στα χέρια τους το αύριο, η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με τους άθλους του Ηρακλή, δηλαδή θάρρος, κόπος, πίστη σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Αν τολμήσουν να βαδίσουν αυτόν τον δρόμο, δεν θα είναι απλώς οι κληρονόμοι ενός πλανήτη που κινδυνεύει, αλλά οι δημιουργοί μιας νέας εποχής δικαιοσύνης, υγείας και ελπίδας.

Η ιστορία θα γράψει ότι η γενιά τους δεν φοβήθηκε την Αρετή, αλλά την έκανε πράξη, την έκανε στάση ζωής.

* Founder SYMBEEOSIS & APIVITA