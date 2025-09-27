Ολοι ετοιμάζονται για πόλεμο

Την ώρα που κάποιοι «τσακώνονται» για το ποιος θα μπορέσει να αγοράσει τα αμερικανικά F-35, στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος κάνει την εμφάνισή του: Πρόκειται για το F-47 της Boeing που πρόκειται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία σε δύο χρόνια από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, κάνοντας πλέον, ξεπερασμένο το F-35.

Το F-47 έχει χαρακτηριστεί ως « stealth++» , με εμβέλεια 1.000 ναυτικών μιλίων -πολύ μεγαλύτερη από αυτή των F-22 και F-35 – και μπορεί εύκολα να φτάσει σε ταχύτητες 2 Mach 2. Είναι εξοπλισμένο με μεγάλες κρύπτες όπλων για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εντοπισμού από τα εχθρικά ραντάρ.

Για σύγκριση ,το F-22 Raptor έχει ακτίνα μάχης 590 ναυτικών μιλίων, ενώ το F-35, το οποίο έχει ακτίνα μάχης 670 ναυτικών μιλίων, μπορεί να φτάσει σε μέγιστη ταχύτητα 1,6 Mach.

Η Boeing θα κατασκευάσει 185 μαχητικά F-47 και αυτό σημαίνει αύξηση της επιχειρησιακής εμβέλειας τουλάχιστον 25% σε σύγκριση με τα αμερικανικά μαχητικά, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη γραμμή παραγωγής.

Οι δυνατότητες του F-47, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συνεργασίας με αυτόνομα συστήματα γνωστά ως « loyal wingman », αντιπροσωπεύουν το νέο σύνορο της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος. Οπως λένε μάλιστα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, «το F-47 αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού που στοχεύει στη διασφάλιση ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ θα διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε πιθανού αντιπάλου», κυρίως βέβαια της Κίνας.

Όλοι εξοπλίζονται

Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, βέβαια. Ολοι εξοπλίζονται με εντατικούς ρυθμούς, από την Κίνα ως τη Ρωσία και φυσικά την Ευρώπη.

Οι αναφορές μάλιστα για φερόμενες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία για παρενοχλήσεις βορείων ευρωπαϊκών χωρών με χάκερ, υπερπτήσεις αεροσκαφών και «εισβολή» drones, δημιουργούν στην κοινή γνώμη εύλογα ερωτήματα.

Οταν μάλιστα, συνοδεύονται από δηλώσεις-και του ίδιου του προέδρου Τραμπ, για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τους ουρανούς των χωρών του ΝΑΤΟ.

Αυτό θα ήταν τρέλα βέβαια, καθώς, οι λεγόμενες περιορισμένες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αλλά και αντίστροφα, συμμαχικών στον εναέριο χώρο της Ρωσίας, είναι συνηθισμένες. Αποτελούσαν και αποτελούν μέρος μιας άσκησης ρουτίνας που στοχεύει στη δοκιμή της ικανότητας των αντίστοιχων αεροπορικών δυνάμεων να αντιδρούν σε πιθανές αεροπορικές απειλές.

Επιπλέον, η έννοια της παραβίασης του εναέριου χώρου είναι επίσης σχετική, καθώς μιλάμε για αεροσκάφη που κινούνται με υπερηχητικές ταχύτητες κατά μήκος τυχαίων εναέριων ορίων, αν και είναι ανιχνεύσιμα από τα ραντάρ.

Πολεμική υστερία

Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, η συνήθης πρακτική των αντίστοιχων χωρών είναι να απογειώνουν τα αεροσκάφη τους, τα οποία πλησιάζουν τους «εισβολείς» και τους διατάζουν να υποχωρήσουν, κάτι που γίνεται.

Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μια πολεμική υστερία φαίνεται να καλλιεργείται, κυρίως στην κοινή γνώμη της Ευρώπης. Μια υστερία ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να εισβάλει και σε ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Μια υστερία που έχει όμως στόχο να πειστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να θυσιάσουν το κοινωνικό κράτος για τους εξοπλισμούς. Να ξεχάσουν το «βούτυρο» για χάρη των «κανονιών». Αγοράζοντας μάλιστα ακόμη και αμερικανικά όπλα με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, για να τα στέλνουν στην Ουκρανία.

Και οι τράπεζες στο παιγνίδι

Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι φυσικά οι έμποροι των όπλων, καθώς τα εξοπλιστικά προγράμματα δίνουν και παίρνουν. Η οικονομία της ΕΕ μετατρέπεται άλλωστε όλο και περισσότερο σε πολεμική Ακόμη και οι ευρωπαϊκές τράπεζες προετοιμάζονται για την εποχή του κοινοτικού επανεξοπλισμού και προσαρμόζουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές τους σε μια φάση κατά την οποία η άμυνα και οι συναφείς τομείς θα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι μεγάλες τράπεζες, όπως οι γαλλικές BNP Paribas και Société Générale, αλλά και η γερμανική Deutsche Bank ,αναθεωρούν τις επενδυτικές τους πολιτικές, ακυρώνοντας περιορισμούς που απέκλειαν τη «χρηματοδότηση της παραγωγής και του εμπορίου αμφιλεγόμενων όπλων».

Ολα τα σημάδια δείχνουν την προοπτική μιας μεγάλης επανάστασης και στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην ΕΕ, καθώς προετοιμάζεται για την εποχή του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού.