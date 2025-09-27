Πέρα απ’ τις πρασινάδες

Εκτός αιθούσης φυσικά, αρκετοί γελούσαν με τα χαοτικά, που δικαίωναν τον Βιτγκενστάιν για τα όρια της γλώσσας και του κόσμου.

Ήθελε να πει ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη. Τι είπε: «Αλλά, ξέρετε, έχουμε ένα σύνορο, ισχυρό, και έχουμε ένα σχήμα και το σχήμα δεν πηγαίνει απλά ευθεία πάνω. Αυτό το σχήμα είναι άμορφο όσον αφορά την ατμόσφαιρα. Αν είχαμε τον πιο καθαρό αέρα, και νομίζω ότι έχουμε, έχουμε πολύ καθαρό αέρα, έχουμε τον πιο καθαρό αέρα που είχαμε εδώ και πολύ καιρό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι άλλες χώρες, όπως η Κίνα, που έχει αέρα λίγο πιο μολυσμένο, φυσάει, και όποια κι αν είναι η δουλειά που νομίζεις ότι κάνεις εδώ κάτω, ο αέρας εκεί πάνω τείνει να γίνεται πολύ βρόμικος γιατί έρχεται από άλλες χώρες, όπου ο αέρας τους δεν είναι τόσο καθαρός. Και οι περιβαλλοντολόγοι αρνούνται να το αναγνωρίσουν».

Φυσάει πολύ εκεί πάνω; «Ο άνεμος δεν φυσάει. Αυτοί οι μεγάλοι ανεμόμυλοι είναι τόσο αξιολύπητοι και τόσο κακοί, τόσο ακριβοί στη λειτουργία τους, ενώ πρέπει να ξανακτίζονται συνεχώς αφού αρχίζουν να σκουριάζουν. Όλα τα “πράσινα” έχουν χρεοκοπήσει… Κατά τη γνώμη μου, είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ».

Ο POTUS μιλάει από το βήμα του ΟΗΕ, όχι ποδοσφαιρικός παράγοντας. «Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο».

Ε, όχι. Πάει παραπέρα και τα άτακτα παίρνουν σχήμα και γίνονται σφαίρα. Οικονομική. «Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη είναι πλέον τέσσερις έως πέντε φορές ακριβότεροι από αυτούς στην Κίνα και δύο έως τρεις φορές υψηλότεροι απ’ τις ΗΠΑ… Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ενέργεια που αποφέρει κέρδη. Μεγάλο μέρος αυτού του εξοπλισμού κατασκευάζεται στην Κίνα…».

Ο πρόεδρος ξέρει. Από ανταγωνισμούς. Το ενεργειακό γίνεται καταλύτης σ’ αυτούς. Ιδίως, σήμερα με την ενεργοβόρα Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Κίνα και στις ΑΠΕ έχει ξεφύγει, θες δε θες. Η Ουάσιγκτον ορυκτά καύσιμα έχει, «καθαρό, όμορφο άνθρακα», μ’ αυτά στην κούρσα θα τρέχει. Aν υπάρχει μία απάτη, δεν είναι το χρώμα στο άτι.