Κάτι δεν πάει καλά στον πλανήτη

Ζοφερές εκτιμήσεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης και την κατεύθυνση στην οποία κινείται έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Μιλώντας στη διάρκεια επιχειρηματικού συνεδρίου στο Βερολίνο, ο Μερτς άσκησε κριτική για την υποχώρηση στον σεβασμό της έννομης τάξης σε παγκόσμια κλίμακα και υποστήριξε πως δεν πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένο πως οι κανόνες και οι διεθνείς νόμοι θα γίνονται σεβαστοί.

Είναι σαφές πως όταν τις δηλώσεις αυτές τις κάνει ένας Γερμανός καγκελάριος, τότε κάτι πραγματικά δεν πάει καλά στον πλανήτη. Η ανησυχία αυτή είχε πρωτοεμφανιστεί μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο κόσμος κατάλαβε ότι όλο το σύστημα των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών που στήριζε το παγκόσμιο οικοδόμημα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα θα δεχόταν πιέσεις ανοίγοντας τον δρόμο στις αναθεωρητικές απόψεις. Το πιο εντυπωσιακό, ταυτόχρονα και ανησυχητικό, είναι η ταχύτητα με την οποία αυτές οι νέες πολιτικές πρακτικές γίνονται αποδεκτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος κινείται σαν οδοστρωτήρας και με εξαίρεση την Κίνα που δείχνει αντιστάσεις, όλοι οι υπόλοιποι δείχνουν αδύναμοι ή αμήχανοι. Ο Τραμπ παρεμβαίνει χωρίς καμιά συστολή στους εγχώριους θεσμούς των ΗΠΑ, κινείται εκδικητικά εναντίον όσων θεωρεί πως τον κυνήγησαν τα προηγούμενα χρόνια και παρεμβαίνει ωμά στα εσωτερικά άλλων κρατών, από τη Βραζιλία μέχρι τη Γερμανία. Παρότι ο Γερμανός καγκελάριος δεν τον κατονόμασε, ο Μερτς περιέγραψε με μελανά χρώματα την παρούσα κατάσταση. «Οι ΗΠΑ έχουν αλλάξει τόσο ουσιωδώς τα τελευταία χρόνια, ίσως δεκαετίες, που οι κανόνες δεν τηρούνται πλέον, η κοινοβουλευτική δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση, η ελευθερία της έκφρασης αμφισβητείται και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης υπονομεύεται», είπε χαρακτηριστικά. Το μόνο που δεν έκανε ήταν να δώσει κάποιο τίτλο σ’ αυτή την κατάσταση.