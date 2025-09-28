Βρυκόλακες της ενημέρωσης

Πολλές «ανακρίβειες» μαζεύτηκαν στο υπουργείο Εργασίας και στον e-ΕΦΚΑ. Δεν μπορεί για όλα να φταίνε οι δημοσιογράφοι. Προφανώς αποτελούν εύκολο στόχο, αλλά ας προσπαθήσουν στη Σταδίου 29 και στην Ακαδημίας 22 να δουν λίγο πιο ψύχραιμα την πραγματικότητα. Όχι να προσπαθούν να εφεύρουν ξανά λογικές «δημιουργικής λογιστικής» που παραπέμπουν σε εποχές που οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία.

Έχουμε και λέμε:

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) δημοσιεύει τη μηνιαία έκθεση από το ενιαίο σύστημα ελέγχου και πληρωμών συντάξεων «Ήλιος». Αφορά τον μήνα Ιούλιο. Εκεί διαπιστώνεται ότι η μέση δαπάνη για κύρια σύνταξη έχει υποχωρήσει στα 783,14 ευρώ! Με μια απλή αφαίρεση (που μαθαίνουμε στο Δημοτικό) από τα 843,63 ευρώ που ήταν η μέση δαπάνη τον Ιούνιο και από τα 821,99 ευρώ που ήταν τον Ιούλιο του 2024, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική μείωση 60,49 ευρώ σε μηνιαία και 38,85 ευρώ σε ετήσια βάση, αντίστοιχα. Προφανώς, το ποσό αυτό ενοχλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Λογικά, η ΗΔΙΚΑ που δημοσίευσε τον αρχικό πίνακα, έκανε λάθος. Ίσως να έλαβε λάθος στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ίσως όχι. Μια λάθος διαίρεση είναι ικανή για να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Συμβαίνουν αυτά. Σίγουρα, όμως, τα δημοσιεύματα που αναφέρθηκαν στα 783,14 ευρώ μέση δαπάνη κύριας σύνταξης δεν έκαναν το παραμικρό λάθος. Απλώς, αξιοποίησαν τα «ανακριβή» στοιχεία της ΗΔΙΚΑ (ή του e-ΕΦΚΑ, ας τα βρουν μεταξύ τους) και δημοσίευσαν το αποτύπωμα των συντάξεων που λαμβάνουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι. Το λάθος είναι αποκλειστικά δικό τους και πρέπει να μάθουν να το αναγνωρίζουν. Όχι να κρύβονται, πίσω από τις λέξεις. Εκτός αν η αλαζονεία της εξουσίας δεν τους επιτρέπει να παραδεχτούν δημόσια ότι έκαναν λάθος. Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι η επίσημη απάντησή τους εκδόθηκε με 12 μέρες καθυστέρηση και λίγο πριν από τα… μεσάνυχτα! Εκείνη την ώρα συνήθως εργάζονται οι… βρυκόλακες, όχι οι δημοσιογράφοι. Εκτός αν στο υπουργείο Εργασίας μάς θεωρούν «βρυκόλακες της ενημέρωσης». Ή εφαρμόζουν στους δημοσιογράφους το 13ωρο που ετοιμάζονται να θεσμοθετήσουν στην ελληνική αγορά εργασίας. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, το αγαθό της ενημέρωσης δεν υπηρετείται. Της… απόκρυψης, ίσως. Χωρίς όμως τους δημοσιογράφους συνεργούς σε κάτι τέτοιο.

Τέτοια «κολπάκια» ασφαλώς και δεν βοηθούν τη δημόσια συζήτηση. Αποτελούν «κρυφτούλι» που δεν αρέσει ούτε στα μικρά παιδιά του Δημοτικού, τα οποία παρεμπιπτόντως διδάσκονται και αφαίρεση και διαίρεση. Μπορούν στο υπουργείο Εργασίας, εφεξής, να ελέγχουν τις μηνιαίες εκθέσεις του συστήματος «Ήλιος» πριν δοθούν στη δημοσιότητα. Να κάνουν οι ίδιοι τις όποιες προσθαφαιρέσεις, μην τυχόν και ξαναγίνει παρόμοιο λάθος. Έτσι, με δημοκρατικές διαδικασίες, θα δίνουν οι ίδιοι εντολή στην ΗΔΙΚΑ για το πότε θα δημοσιεύει τους σχετικούς πίνακες. Εκ του ασφαλούς.

Ανεξάρτητα, όμως, από το καταφανές λάθος που έγινε στον e-ΕΦΚΑ (όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχτούν ορισμένοι πολιτικάντηδες παλαιάς κοπής, που έχουν συσσωρευτεί τελευταία, εκεί), η πραγματικότητα παραμένει: Είτε πρόκειται για 783,14 ευρώ είτε για 844,22 ευρώ, οι συντάξεις παραμένουν πολύ μικρές. Άρα, ας μην προσπαθούν στο υπουργείο Εργασίας, με επικοινωνιακά τερτίπια να «φτιασιδώσουν» λίγο τη δημόσια εικόνα τους. Το ίδιο δύσκολα, τα βγάζει πέρα ο συνταξιούχος, είτε λαμβάνει 844, είτε 783 ευρώ. Και δυστυχώς γι’ αυτούς, η ΔΕΘ με τα δώρα, παρήλθε. Του χρόνου πάλι. Υπομονή…