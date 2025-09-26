Παίζουμε στην παράταση

Και ενώ είναι σε εξέλιξη ένας «δημόσιος διάλογος» υψηλών τόνων για τον ρόλο που παίζει ο λογαριασμός «Αποθέματα» στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή για τα λεφτά από το Ταμείο Ανασυγκρότησης δεν συνάδουν με την κυβερνητική αισιοδοξία.

Αν η επικείμενη αναθεώρηση του ΑΕΠ για το 2024 είναι πάνω από 0,1, βαριά 0,2, τότε θα υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο λόγω υπόνοιας επανεμφάνισης των «Greek Statisticks», αλλά και γιατί στους Εθνικούς Λογαριασμούς υπάρχουν ακόμα ακατανόητα – όχι για το κοινό, που ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνει, αλλά και για τους ειδικούς, όπως ο Τάσσος Γιαννίτσης, ο οποίος πρώτος σημείωσε μια δυσαρμονία σε δύο μεθόδους μέτρησης του ΑΕΠ που ενώ θα έπρεπε να βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα, δεν το έβγαζαν.

Παραδίπλα είναι και οι πόροι του Ταμείου Ανασυγκρότησης, το οποίο κάποια στιγμή τελειώνει και τα στοιχεία που το αφορούν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι δεν πάει και τόσο καλά. Ο κύκλος κλείνει σε έναν χρόνο και είναι «ανοιχτά» ακόμα 194 ορόσημα (υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψουμε) για να πάρουμε το υπόλοιπο ποσό.

Το συνολικό ύψος του είναι 36 δισ. και από αυτά μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει 21,5 δισ. Στην οικονομία έχουν φθάσει όμως μόνο 10 δισ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ 21,5 και 10 δισ. είναι 11,5 δισ. ευρώ, τα οποία είναι παρκαρισμένα είτε ως πλεόνασμα στον προϋπολογισμό είτε ως αποθεματικά σε διάφορους οργανισμούς!

Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουν πέσει στην οικονομία, με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό. Αυτή την απόσταση στα δύο ποσά την έχει επισημάνει κατά καιρούς και η Τράπεζα της Ελλάδος, που βλέπει τα στοιχεία του ΑΕΠ και ανησυχεί από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στη διάθεση των χρημάτων.

Στον έναν χρόνο μέχρι να κλείσει το Ταμείο Ανασυγκρότησης η Ελλάδα πρέπει να καλύψει τις προϋποθέσεις που απομένουν για να καταφέρει να εισπράξει τα υπόλοιπα 14,5 δισ. Μιλάμε για αγώνα δρόμου, καθώς θα υπάρξουν αναθεωρήσεις και ένας Θεός ξέρει αν θα χαθούν ή όχι κονδύλια.

Αυτές οι καθυστερήσεις σημειώνονται ενώ η Ελλάδα έχει ανάγκη τις επενδύσεις για να βελτιώσει την παραγωγικότητα της εργασίας, τους μισθούς, την ανταγωνιστικότητα και το ΑΕΠ. Εν προκειμένω ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Πελαγίδης, μιλώντας πρόσφατα σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ, σημείωσε ότι από τα 6 δισ. άμεσων ξένων επενδύσεων που εισέρρευσαν στη χώρα μας, το 40% περίπου κατευθύνεται στο real estate.

Κατά τον ίδιο, συνολικώς οι επενδύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του ΑΕΠ, όταν λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεπερνούσαν το 20%.

Για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρική ορολογία: παίζουμε στην παράταση και πρέπει να προλάβουμε να βάλουμε γκολ, ώστε να μην πέσουμε κατηγορία…