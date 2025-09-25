«Κόκκινο χαλί» στην …αλαζονεία

Απόλυτη αποθέωση ! Χωρίς περιστροφές και μεμψιμοιρίες,αυτές οι δύο λέξεις απηχούν την υποδοχή που επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο.

Ακόμη και αν ο Ερντογάν «έστησε» επί μισή ώρα τον Αμερικανό πρόεδρο , καθώς καθυστέρησε να φτάσει στον Λευκό Οίκο, λόγω …κίνησης, προφανώς.

Οσο και αν ο Τραμπ «πάγωσε» για μια στιγμή τον εμβρόντητο Ερντογάν , λέγοντάς του «πώς ξέρει από στημένες εκλογές» στην Τουρκία, οι έπαινοι ήταν πρωτοφανείς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε μάλιστα να εμφανιστεί, φορώντας στο πέτο μια καρφίτσα με ένα μαχητικό αεροσκάφος. Δεν ήταν F-35, όπως αρχικά νόμισαν οι περισσότεροι, αλλά F-22,σύμφωνα με διευκρίνιση του Λευκού Οίκου.

Μικρή σημασία έχει. Το μήνυμα εστάλη . Όταν ρωτήθηκε αν ήταν πρόθυμος να κάνει μια συμφωνία για την πώληση και των F-35, ο Τραμπ είπε για τον Ερντογάν: «Νομίζω ότι θα πετύχει στην αγορά των πραγμάτων που θέλει να αγοράσει». Και F-35 και εκσυγχρονισμένα F-16. «Θα πάρει ό,τι θέλει», όπως είπε χαρακτηριστικά, αγνοώντας φυσικά τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης την άρση των κυρώσεων κατά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας . Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο πότε ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Σχεδόν αμέσως»

Ο Τραμπ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Ερντογάν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Σκληρός άνθρωπος»

Παρά την συνεχιζόμενη καταστολή της τουρκικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε για τον Ερντογάν: «Κάνει εξαιρετική δουλειά στη χώρα του». Έχουμε μια εξαιρετική σχέση». Και πρόσθεσε με έμφαση: «Είναι ένας σκληρός άνθρωπος. Είναι ένας τύπος με έντονη άποψη. Συνήθως, δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι με άποψη, αλλά πάντα μου αρέσει αυτός».

Το μόνο που ζήτησε -επισήμως τουλάχιστον ο Τραμπ από τον Ερντογάν ήταν να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία» εφόσον η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Ο Ερντογάν πάντως δεν απάντησε συγκεκριμένα. Σύμφωνα άλλωστε, με την Τουρκική Ρυθμιστική Αρχή Αγοράς Ενέργειας, το 66% όλων των τουρκικών εισαγωγών πετρελαίου προήλθε από τη Ρωσία πέρυσι, όπως και το 41% ​​των εισαγωγών φυσικού αερίου.

Η Τουρκία διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία και μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Τραμπ να απλώσει «κόκκινο χαλί» στον Τούρκο πρόεδρο.

Μένει να φανεί βέβαια αν η πίεση αυτή του Τραμπ στον Ερντογάν θα αυξηθεί, καθώς αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε πρωτοσέλιδο, κάνοντας στροφή 180 μοιρών και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από την έναρξη της εισβολής. Με τη βόηθεια βέβαια μόνο των Ευρωπαίων. Και με όπλα που θα αγοράζουν από την Αμερική, για να τα στέλνουν στην Ουκρανία.

Πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ

Μένει να φανεί επίσης πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτή τη θερμή σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Όχι μόνο στην στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι ο Τραμπ «χάρισε» την Συρία στον Ερντογάν. «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι αυτός που ευθύνεται για την επιτυχημένη μάχη απαλλαγής της Συρίας από τον προηγούμενο ηγέτη της», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα».

Χωρίς μεμψιμοιρίες, η πρώτη μετά από 6 χρόνια επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, ήταν σαν να έκανε το «γύρο της νίκης», δίπλα στον πιο ισχυρό ηγέτη της Δύσης.

Μένει να φανεί πώς θα «εξαργυρώσει» ο Τούρκος πρόεδρος την υποστήριξη Τραμπ, τόσο στο εσωτερικό, όσο κυρίως στο εξωτερικό της Τουρκίας. Και ειδικά απέναντι στους γείτονες, όπως η Ελλάδα. Με την αλαζονεία πλέον , στα ύψη …

Σίγουρα θα συζήτησε το θέμα και τους κίνδυνους ο Ελληνας πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκικφόιλ…