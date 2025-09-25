Η κυβέρνηση νίπτει τας χείρας της, γιατί είναι «αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία παρέμβασης».

Καλά κάνετε, αλλά κάπου μας χάνετε, γιατί η άτιμη μνήμη δεν πιάνεται. Σταθερή απάντηση «η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη».

Μα, οι ίδιοι οι υπηρέτες της Θέμιδος δεν πολυαισθάνονται ανεξάρτητοι. Έτσι τουλάχιστον απάντησαν στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων, που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη φορά και δημοσιεύτηκε στις αρχές Ιουλίου 2025. 19.136 δικαστές, από 32 δικαστικές αρχές, από 30 χώρες, με υψηλή συμμετοχή από την Ελλάδα.

Ποια είναι η αντίληψή τους για την ανεξαρτησία τους; Η ανεξαρτησία του Αρείου Πάγου συγκέντρωσε βαθμολογία 5,6 (σε κλίμακα 0-10, όπου 0 μεταφράζεται σε «τι είναι ανεξαρτησία;» και 10 σημαίνει «κράτος δικαίου σε περιμένει»), ενώ του Συμβουλίου της Επικρατείας συγκέντρωσε βαθμολογία 8,1. Υπάρχουν μηχανισμοί για την προστασία της ανεξαρτησίας στον Άρειο Πάγο; 26% των ερωτηθέντων δικαστών απάντησαν θετικά, 39% δεν ήταν σίγουροι και 35% απάντησαν αρνητικά. Αντίστοιχα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα ποσοστά ήταν 59%, 29% και 12%.

Η Δικαιοσύνη είναι σαν τη γυναίκα του Καίσαρα. Πρέπει και να είναι και να φαίνεται τίμια. Αν λοιπόν αξιολογήσουμε τη Δικαιοσύνη με αυτό το κριτήριο, συχνά δεν φαίνεται τίμια. Μήπως, τα φαινόμενα απατούν;

Oι πολίτες στις δημοσκοπήσεις άλλα απαντούν. Δυστυχώς, δεν χρειάζεται να καταφύγει κανείς σε σφυγμομετρήσεις, για να καταλάβει πού πάει το καράβι.

Ο αρμόδιος υπουργός μίλησε για προσπάθεια απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις· όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί».

Εδώ, μια διάκριση είναι αναγκαία θαρρώ. Είναι άλλο ο σεβασμός προς τη δικαστική εξουσία, λόγω του θεσμικού της ρόλου, και άλλο η εμπιστοσύνη, διότι αυτή προϋποθέτει απαρέγκλιτα την αξιοπιστία της. Κι αυτή έχει τρωθεί πολλαπλώς. Οι πολίτες εγκαλούν την εκτελεστική εξουσία, από την οποία εκπορεύονται κελεύσματα σε μεγάλο βαθμό.