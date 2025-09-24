Διπλωματία στον… αέρα

Ανθρακες ο… θησαυρός. Το πολυδιαφημισμένο ραντεβού Μητσοτάκη- Ερντογάν με τα «αγκάθια» που επρόκειτο να συζητηθούν, έμεινε στα… αζήτητα. Ούτε χειραψίες, ούτε «ευκαιρία για φωτογράφιση» και στη συνέχεια «υπερήφανες φωνές στο… πλατύσκαλο».

Δεν τη θέλησε τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος. Παρά τις προσπάθειες του Μεγάρου Μαξίμου, που με διαρροές, έδινε και την «ατζέντα» που επρόκειτο να θέσει ο πρωθυπουργός στην «προγραμματισμένη», ημίωρη συνάντηση-15λεπτη για την ακρίβεια στην πραγματικότητα, αν αφαιρεθεί και ο χρόνος του διερμηνέα για την απαραίτητη μετάφραση. Ο Ερντογάν μιλάει μόνο τουρκικά, άλλωστε, στις διμερείς συναντήσεις του.

Γιατί λοιπόν, ακύρωσε τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τούρκος πρόεδρος; Ηταν φορτωμένο το πρόγραμμά του και θα έπρεπε να παραστεί στην προγραμματισμένη επίσημη σύσκεψη με άλλους Μουσουλμάνους και Αραβες ηγέτες, με τον πρόεδρο Τραμπ, όπως διέρρευσε η Αθήνα; Αλλά η διάσκεψη αυτή ήταν προγραμματισμένη μέρες. Αρα;

Μήπως «εκνευρίστηκαν» οι Τούρκοι επειδή –όπως υποστηρίζει η Milliyet, «η Αθήνα ήταν αυτή που ζήτησε τη συνάντηση μια εβδομάδα πριν, και η Αγκυρα δέχθηκε , υπό την προϋπόθεση όμως, ότι δεν θα ανακοινωθεί εκ των προτέρων, αλλά μόνο μετά την ολοκλήρωσή της;».

Η τουρκική εφημερίδα υποστηρίζει ότι «λόγω της αθέτησης της συμφωνίας αυτής από την Αθήνα, η συνάντηση των δύο ηγετών ματαιώθηκε», σύμφωνα πάντα με την τουρκική εφημερίδα.

Δεν ήταν στο «επίσημο πρόγραμμα» Ερντογάν

Το μόνο σίγουρο είναι πάντως, ότι η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα των επαφών του Τούρκου προέδρου, στη Νέα Υόρκη. «Απλά είχε κανονιστεί», λένε δημοσιογράφοι στην Κωνσταντινούπολη, με τους οποίους συνομιλήσαμε.

Και αφού δεν ήταν στο «επίσημο πρόγραμμα», ο Ερντογάν δεν είχε τον παραμικρό δισταγμό να την ματαιώσει. Φρόντισε πάντως να στείλει σαφές μήνυμα στην Αθήνα και τη Λευκωσία από το βήμα του ΟΗΕ: Τίποτα δεν θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Ούτε θα κάνει πίσω η Αγκυρα στην προκλητική και εκτός διεθνούς δικαίου «λύση» των δύο κρατών στην Κύπρο.

«Καθεστώς ομηρείας»

Αυτά θα έλεγε άλλωστε και στον Ελληνα πρωθυπουργό, αν τον συναντούσε, αλλά θεώρησε σκόπιμο να τα πει δημοσίως. Για να μην υπάρξει η παραμικρή υποψία πώς αλλάζει θέση.

Δυστυχώς, ο Ερντογάν, θέλει την Ελλάδα σε «καθεστώς ομηρείας». Ως τον «μικρότερο εταίρο», που πρέπει να σκέφτεται πρωτίστως πώς θα αντιδράσει η Τουρκία στην άσκηση των εθνικών και κυριαρχικών μας, δικαιωμάτων.

Περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντηση του πρωθυπουργού αύριο, επίσης από το βήμα του ΟΗΕ. Την ώρα μάλιστα που ο Ερντογάν θα συναντιέται στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο Τραμπ.

Και αν ο Ελληνικός Τύπος σήμερα, βρίθει από αναλύσεις και ερμηνείες για το παρασκήνιο της αναβολής ή της ματαίωσης καλύτερα της συνάντησης, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ουδείς ασχολείται. Μόνο η Millιyet σε κύριο άρθρο της γράφει ότι ο Ερντογάν δεν θα συζητήσει με το Τραμπ θέματα που αφορούν την Ελλάδα. «Ο ελληνικός λαός μπορεί να είναι σίγουρος, τα ζητήματα που σχετίζονται με την Αθήνα δεν είναι μεταξύ των θεμάτων που θα κουβαλήσει ο Ερντογάν όταν πάει στον Λευκό Οίκο. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, ο ισραηλινός επεκτατισμός και ο κίνδυνος σύγκρουσης», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.

Η Milliyet δεν διστάζει να μας κατηγορεί μάλιστα ότι «το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πώς το μοναδικό θέμα της διπλωματίας είναι η Τουρκία και το συναίσθημα της νίκης ή της ήττας βιώνεται, μέσω της Τουρκίας».

Η τουρκική εφημερίδα με προκλητικό τρόπο κάνει μάλιστα «μάθημα» στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ότι «το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτοί που διαχειρίστηκαν την ελληνική διπλωματία, έδωσαν στις ΗΠΑ πέντε εκεί που οι Αμερικανοί ζητούσαν ένα, και η Ουάσιγκτον πήρε ό,τι μπορούσε από την Ελλάδα».