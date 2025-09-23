Εκταφή φωτός ή…

Στα μέσα Δεκεμβρίου 2024 ο ειδικός Εφέτης Ανακριτής απορρίπτει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του, Δημήτρη. Με ποιο σκεπτικό; «Από το άρθρο 201 παρ. 1 ΚΠΔ προκύπτει ότι η εξέταση DNA προβλέπεται για την ανακάλυψη της ταυτότητας του δράστη, προϋπόθεση όμως που δεν συντρέχει … αφού οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί».

Όσον αφορά το αίτημα για βιοχημικές εξετάσεις, αναφέρει: «έχουν ήδη λάβει χώρα οι απαιτούμενες ανακριτικές πράξεις και εν γένει δικονομικές ενέργειες … όπως διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, και σύνταξη σχετικής έκθεσης, όπου αναφέρεται η αιτία του θανάτου, λήψη βιολογικού υλικού για προσδιορισμό γενετικού τύπου – εξέταση DNA, ανάλυση βιολογικών υλικών από ανθρώπινη σορό … οπότε και στη συνέχεια την 5-3-2023 παραδόθηκε η αναγνωρισθείσα σορός».

Απορριπτική ήταν τον Απρίλιο του 2025, καθώς εκκρεμούσε το πόρισμα του καθηγητή του ΕΜΠ για τα αίτια της φωτιάς, και η δεύτερη αίτηση που κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 27χρονου.

Στις 31 Ιουλίου 2025 απορρίφθηκε το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του 20χρονου Άγγελου, για εκταφή, «καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομη ποσότητα διαλυτών υδρογονανθράκων».

Τρία αιτήματα κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, τρεις αρνήσεις. Ήταν επαρκώς αιτιολογημένες; Νομικά. Κάνουμε πέτρα την καρδιά μας στα ανθρωπιστικά και ηθικά.

Ειδικά, τώρα που έκλεισε η ανάκριση, στοιχείο που αλλάζει καθοριστικά τον ρυθμό έκβασης της διαδικασίας, η περίπτωση του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται για ένατη ημέρα σε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, δημιουργεί κύματα συμπαράστασης φυσικά, αλλά και πολιτικά και δικαστικά.

Τι μαθαίνουμε τελικά, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου; «Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση (σ.σ.: που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι στις 16 Σεπτεμβρίου). Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Πολλά τα ερωτηματικά ενδιάμεσα. Αντιστεκόμαστε στα εύκολα συμπεράσματα, όπως μας προτρέπει ο Άρειος Πάγος, μα ποιος θα βρεθεί να μας δικάσει όταν η αμφιβολία μάς έχει σφιχταγκαλιάσει.