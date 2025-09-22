Η ηχηρή σιωπή για το Παλαιστινιακό και η χαμένη «τιμή των όπλων» από την Ελλάδα

Εξακολουθεί να κρύβει το κεφάλι της στην άμμο η Ελλάδα, απέναντι σε αυτό που καταγγέλλεται ως γενοκτονία στην Γάζα, από το Ισραήλ. Το βλέπει πάνω από τον μισό δυτικό κόσμο, το αναγνωρίζει ο ίδιος ο ΟΗΕ και η ελληνική κυβέρνηση, είναι απλώς «κουφή» και «τυφλή».

Σαφώς, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακουμπά άμεσα την Ελλάδα. Πολύ σωστά ο κ. Γεραπετρίτης, κατά την σημερινή ομιλία του στον ΟΗΕ καταδίκασε τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Ορθά μίλησε για παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, και κάλεσε την Ρωσία να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της

Αλλά, ενώ η Παλαιστίνη πρωταγωνιστεί στην σημερινή γενική συνέλευση, καθώς περίπου12 κράτη αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, δεν βρίσκει να πει ούτε μισή κουβέντα για το θέμα, στην ομιλία του.

Ας δεχτούμε πως η κυβέρνηση έχει τους δικούς της λόγους να μην συμφωνεί στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους. Ας δεχτούμε και ότι είναι «νόμιμο» δικαίωμα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να έχει την άποψη πως «ο όρος γενοκτονία είναι βαρύς».

Είναι όμως ηθικό;

Στο κάτω κάτω υπάρχει και η «τιμή των όπλων». Μόνο και μόνο για αυτήν, η Ελλάδα, που κατέχει την θέση του μη-μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, όφειλε να πει μια κουβέντα.

Σα να ελπίζει το υπουργείο Εξωτερικών πως δια της ηχηρής σιωπής του, η πραγματικότητα θα εξαφανιστεί…