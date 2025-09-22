Τραμπισμός και φασισμός

Στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων οι αύρες της Εθνοφυλακής κυκλοφορούν πιο πυκνά και από τα αστικά λεωφορεία και το Πεντάγωνο έβγαλε όρντινο που απαγορεύει στους δημοσιογράφους να δημοσιεύουν ρεπορτάζ που δεν έχουν εγκριθεί από «ειδικό επιτηρητή».

Το ABC έκοψε την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ επειδή ο δημοφιλής κωμικός καυτηρίασε τον τρόπο με τον οποίο το τραμπικό κίνημα MAGA εκμεταλλεύτηκε τη δολοφονία Κερκ, το CBS είχε ήδη κόψει το σόου του Στίβεν Κολμπέρ επειδή το ζήτησαν ο Τραμπ και ο (χορηγός του) Λάρι Έλισον, και η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Πάμελα Μπόντι χαρακτήρισε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ποινικό αδίκημα την άρνηση υπαλλήλου τυπογραφείου να εκτυπώσει φυλλάδια στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Εάν αυτή είναι ήδη η νέα «κανονικότητα» στην Αμερική, τίποτα δεν εγγυάται ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότερα. Από την ημέρα που ο Τραμπ κήρυξε ανένδοτο κατά πασών των αριστερών, αντιφασιστικών και αντι-MAGA κινημάτων άνοιξε η πόρτα του φρενοκομείου.

Η αρθρογράφος της Washington Post Κάρεν Ατία απολύθηκε από τον Τζεφ Μπέζος γιατί έκανε ανάρτηση κατά της πολιτικής βίας, τρεις ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κλέμσον της Νότιας Καρολίνα απολύθηκαν γιατί πόσταραν «ανάρμοστα» σχόλια για τις πολιτικές θέσεις του Κερκ και σκληροπυρηνικοί συντηρητικοί γερουσιαστές ξεκίνησαν καμπάνια με την οποία ζητούν να απολύεται ακαριαία οποιοσδήποτε Αμερικανός ασκεί δημόσια κριτική στις ιδέες του δολοφονηθέντος ακροδεξιού ακτιβιστή.

Στο όνομα της… ελευθερίας του λόγου πνίγεται ο λόγος, ο αντίλογος και όλες οι δημοκρατικές ελευθερίες μαζί. Στο όνομα της πάταξης της «ρητορικής του μίσους» θεριεύει ο διχασμός, ο αυταρχισμός και ο φασισμός. Και όλα εξακολουθούν να μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότερα. Και όλα θυμίζουν την εποχή του μεγάλου σκότους και του μεγάλου φόβου. Θυμίζοντας, μαζί, και ότι η Αμερική του Τραμπ και της Μπόντι δεν είναι τόσο μακριά μας όσο φαίνεται…