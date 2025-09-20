Σαπιοκάραβο το Πίρι Ρέις, αλλά τουρκικό…

Χωρίς αμφιβολία, όποιος είδε φωτογραφία από το τουρκικό σκάφος Πίρι Ρέις, αντιλήφθηκε ότι είναι χρέπι… όπως άφησαν να εννοηθεί οι Μητσοτάκης και Δένδιας, αλλά και η ξαφνική άσκηση με πραγματικά πυρά για την ανακατάληψη της βραχονησίδας που διέταξε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ήταν το καθοριστικό μήνυμα.

Το πλοίο είναι παλιό και εν προκειμένω το διακύβευμα δεν ήταν οι έρευνες που δεν μπορεί να κάνει ούτως ή άλλως (ελλείψει οργάνων) αλλά το από ποιον γίνεται η έκδοση της Navtex, για να πλεύσει.

Τους Τούρκους τούς πόνεσε ιδιαίτερα η έλευση της Chevron (έστω και χωρίς συμφωνία ΑΟΖ) και η έξοδος του Πίρι Ρέις ήταν εν μέρει και μια προσπάθεια να απαντήσουν στο πλαίσιο του ηγεμονισμού που εκπέμπουν και ο οποίος «περνάει» στην πράξη στην Ελλάδα, παρά τα όσα λέμε στα λόγια.

Η Κάσος είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η πόντιση ενός καλωδίου, που ήταν ακίνδυνη για όλους, δεν έγινε, επειδή αντέδρασε η Τουρκία. Εκεί η Ελλάδα έκανε πίσω και πέρασε η τουρκική προκλητικότητα. Ο πρωθυπουργός, στην τελευταία του συνέντευξη, επανέφερε το θέμα, λέγοντας ότι θα προχωρήσει και ότι αυτό καθαυτό το καλώδιο έχει μεγαλύτερη σημασία για την Κύπρο και όχι για την Ελλάδα.

Εάν ακυρωθεί το καλώδιο GSI (εκτός του οικονομικού κόστους και των ευθυνών που θα αναζητηθούν, καθώς είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα), τα πλήγματα στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και το κύρος της χώρας θα είναι ισχυρά. Θα ακυρωθεί στο πεδίο αντί του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου η νόμιμη (και ανεκμετάλλευτη επί 5ετία ) συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Αυτό θα βάλει τέλος σε κάθε ελπίδα διεκδίκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Αν. Μεσόγειο πέρα από τα 6 ν.μ.

Επίσης, κάθε ελληνική υπαναχώρηση εκεί (ακόμα και με αφορμή την Κύπρο, όπου υπάρχει μια συζήτηση για το κόστος του καλωδίου) θα ερμηνευθεί από την Άγκυρα ως αποδοχή οποιασδήποτε διεκδίκησής της.

Θα δημιουργηθεί ακόμα ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο και για τα άλλα καλώδια στην Αν. Μεσόγειο (GREGY με Αίγυπτο), αλλά και τα ζωτικής σημασίας σχέδια του ΑΔΜΗΕ για ηλεκτρική διασύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με Δωδεκάνησα και Β. Αιγαίο.

Επίσης, η «σύμμαχος» Αίγυπτος θα θεωρήσει οριστικά τη χώρα μας αδύναμη και θα στραφεί πλήρως προς την Άγκυρα.

Στην παρούσα συγκυρία, η Τουρκία ας έχουμε κατά νου ότι παίζει με «χαμηλή ταχύτητα», γιατί θέλει να μπει στο ευρωπαϊκό αμυντικό Safe (όπου την μπλοκάρει η Ελλάδα, που ζητεί ως αντάλλαγμα άρση του casus belli) αλλά και να αγοράσει αμερικανικά F-35.

Η Ελλάδα σήμερα έχει συμμαχία με το Ισραήλ, ευνοείται από την προεδρία Τραμπ που θέλει γεωτρήσεις -και όχι ΑΠΕ- και εξοπλίζεται, για να κρατάει την Τουρκία μακριά. Και για όπλα πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά -με την κοινωνία να αποδέχεται αυτή την αιμορραγία-, για να διασφαλίζουν τα δικαιώματα της χώρας και την κυριαρχία.