Γέλιο ξινό

«Επιτροπή είναι μία ομάδα προσώπων που χωριστά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και συλλογικά μπορούν ν’ αποφασίσουν ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει».

Δεν μπορεί έστω να σώσει τα προσχήματα; Ιδίως μετά την πρωθυπουργική παραδοχή ότι «δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής η Εξεταστική (σ.σ. για τα Τέμπη). Τα κόμματα δυσκολεύονται να δουν τη μεγάλη εικόνα. Η Εξεταστική δεν μπόρεσε να διαφωτίσει την εικόνα της κοινής γνώμης. Όλοι οι μάρτυρες θα καταθέσουν στο δικαστήριο και εκεί νομίζω ότι θα μάθουμε όλη την αλήθεια».

Μικρή εικόνα ή μεγάλη, η κοινή γνώμη έχει καταλάβει το νόημα της παράστασης πάλι. Η ρόδα γυρίζει, παλιάτσους θυμίζει, προθέσεις μασκαρεύει, ιππότες και μάγους και κλόουν γυρεύει.

Τι σε μπερδεύει, μετά από τόσες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές διαλεύκανσης;

Ότι, στην πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να καλέσει ως μάρτυρες μόνο εκείνους που θέλει η ίδια; Καινούργιο είναι το παλιό. Δεν ανακαλύπτουμε εκ νέου την πολιτική και τα σκηνικά σκοπιμοτήτων.

Να καλέσουν τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες», την Πόπη ή τον παππού της τον Προκόπη και να τους πάρει η ταύτιση με τη φαιδρότητα στο κατόπι;

Οι αστεϊσμοί σας είναι θλιβεροί, ακούω από το βάθος μια φωνή. Αφήστε μας να ευθυμούμε, όπως οι άνθρωποι που χαχανίζουν κρατώντας τα πλευρά τους, όταν βλέπουν έναν περαστικό να πέφτει.

Εδώ πέφτουν πολλά. Το κύρος της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, η εμπιστοσύνη επί του πεδίου. Τα ελαφρούτσικά σας, πόζες εξαρθρωμένων. Αναλαμβάνετε να διασκεδάσετε το κοινό, το γέλιο θα βγει σε όλους μας ξινό.

Μπα σε καλό σας, από τη σπουδή να σκαλίσετε τον Οργανισμό από την ίδρυσή του, για να βρείτε «ριζωμένες παθογένειες και διακομματικές αστοχίες», συμπεριλαμβάνετε στον κατάλογο και τις απουσίες.

Μάρτυρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από 20.9.1999 έως 19.9.2002. Θα δυσκολευτεί να καταθέσει, καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.