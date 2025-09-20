Πάνε και οι παροχές…

Ασυγκίνητο παραμένει το εκλογικό σώμα μπροστά στο πακέτο των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, καθώς -όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις- τα οφέλη είναι ελάχιστα και μέσα στο οικονομικό, και ευρύτερα στο κυβερνητικό, επιτελείο ψάχνουν να βρουν τι πήγε λάθος.

Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί το «λάθος». Μια ματιά στους πίνακες που διανεμήθηκαν αμέσως μετά την πρωθυπουργική ομιλία στη ΔΕΘ, με τους ωφελούμενους των μέτρων, είναι αρκετή να λύσει τις απορίες και να εξηγήσει τη δημοσκοπική στασιμότητα.

Τα μέτρα εξαιρούν όσους έχουν εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ – που σημαίνει ότι από τους 6.678.421 φορολογούμενους που υπέβαλαν πέρυσι δηλώσεις οι 2.961.286 ή το 44,3% μένουν εκτός. Εάν προστεθούν και εκείνοι με εισοδήματα από 10.000 έως 15.000 ευρώ, που ωφελούνται οριακά, φτάνουμε στους 4.710.467 φορολογούμενους (το 70,5%) με μηδενικά ή ελάχιστα οφέλη.

Όσο για τους νέους, ηλικίας έως 30 ετών, για τους οποίους έγινε πολύς λόγος, ασφαλώς και είναι θετικό μέτρο η μείωση της φορολογίας τους, αλλά αφορά λίγους.

Η συγκεκριμένη ομάδα αριθμεί 846.475 άτομα, εκ των οποίων οι 630.840 ή το 74,5% έχουν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, άρα δεν έχουν κανέναν λόγο να ενθουσιαστούν από τις μειώσεις των φόρων.

Αν προστεθούν και εκείνοι με ετήσια εισοδήματα από 10.000 έως 15.000 ευρώ, παρατηρείται ότι 784.867 νέοι ή το 92,7% θα έχουν μηδενικά ή οριακά οφέλη από τη νέα κλίμακα, ενώ επωφελούνται ουσιαστικά 61.608 νέοι με υψηλότερες αποδοχές.

Στη φορολογία των ενοικίων η εικόνα είναι ίσως χειρότερη. Ο φόρος μειώνεται για τα ετήσια ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ. Πόσοι εισπράττουν μισθώματα της κατηγορίας αυτής; Μόλις 161.587 ΑΦΜ ή το 8% των 2.058.505 εκμισθωτών. Οι υπόλοιποι 1.896.918 ιδιοκτήτες ή το 92% μένουν εκτός.

Συγχρόνως, οι φορολογούμενοι με τα χαμηλά εισοδήματα που έμειναν εκτός των παροχών έχουν να αντιμετωπίσουν και το κύμα ακρίβειας, που εξακολουθεί να μαίνεται και ενισχύεται περαιτέρω από τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ.

Πώς θα είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι αυτοί;