Με την Κοινωνία απέναντι

Με ατελείωτη… αγάπη φέρθηκαν τα πάσης φύσης Σωματεία εργαζομένων, άνθρωποι της αγοράς (λογιστές, δικηγόροι), αλλά και απλοί πολίτες στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στη δημόσια διαβούλευση που είχε παραμείνει επί 21 μέρες και ολοκληρώθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή, καταγράφηκαν 11.959 σχόλια! Από αυτά, τα 300 ήταν σχόλια επί της ίδιας της ουσίας της διαβούλευσης, δηλαδή αναφέρονταν σε συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Δεν χρειάζεται φυσικά να επαναλάβουμε φράσεις «κλισέ», όπως είναι «Εργασιακός Μεσαίωνας» ή «Εργασιακή ζούγκλα», που αξιοποιήθηκαν πολύ συχνά από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Ούτε, ασφαλώς, αποτελεί είδηση το γεγονός ότι τα περισσότερα «πυρά» της κριτικής που υπήρξε, τα δέχτηκε το 13ωρο σε έναν εργοδότη. Άλλωστε, διαπιστώνεται εξίσου έντονος δυσμενής σχολιασμός και για μια σειρά άλλων παρεμβάσεων.

Στην πρώτη γραμμή μπήκαν η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με συναίνεση του εργαζόμενου, οι υπερωρίες για εκ περιτροπής απασχόληση, οι fast track προσλήψεις που ενδεχομένως να υποκρύπτουν και fast track απολύσεις και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, η κατάτμηση της ετήσιας άδειας αναψυχής. Αν και ειδικά για τον τομέα των απολύσεων, δεν υπάρχει διάταξη που να αναφέρεται ρητά σε αυτό, εντούτοις υπήρξαν σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, που δεν έκρυβαν τον προβληματισμό τους.

Ακόμα και για την Ψηφιακή Κάρτα, ένα εμβληματικό έργο της σημερινής Κυβέρνησης ασκείται εύλογη κριτική. Ειδικά ως προς το σκέλος του «χρόνου προετοιμασίας» (10 – 30 λεπτά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης), τονίζεται ότι υποκρύπτεται πρόσθετη παροχή εργασίας προς τον εργοδότη, άσχετα εάν το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι πρόκειται για θετική διάταξη για τον εργαζόμενο.

Το ζητούμενο όμως, παραμένει: Θα επιφέρει η δημόσια διαβούλευση, παρεμβάσεις και αλλαγές στη βάση του σχεδίου νόμου; Ή απλώς θα λειτουργήσει ως «πέπλο προστασίας» για να επιστρέψει το ίδιο νομοσχέδιο σε λίγες μέρες στη Βουλή και να τεθεί προς ψήφιση στις αρχές Οκτωβρίου; Στην πρώτη περίπτωση, το υπουργείο Εργασίας θα αποδείξει έμπρακτα ότι διαβουλεύεται με τους πολίτες και ασπάζεται τους εύλογους προβληματισμούς τους. Εξάλλου, πολλοί εξ αυτών στα σχόλια που παρέθεσαν, έδειξαν τόσο τη διάθεση να ασκήσουν κριτική με επιχειρήματα, όσο και να προτείνουν λύσεις. Στην δεύτερη περίπτωση όμως, τίθεται ξεκάθαρο ζήτημα για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Αν επιλέξει να φέρει στη Βουλή αυτούσιο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τότε η όποια διαβούλευση μάλλον κρίνεται ως «προσχηματική» ή σε απλά ελληνικά «για πέταμα».

Ίδια κατάληξη όμως, φαίνεται πως έχει και άλλη μία, εξίσου εμβληματική μεταρρύθμιση που προώθησε η Κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες. Οι φοροελαφρύνσεις!

Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα εξαπατημένων φορολογούμενων, αποτελούν οι συνταξιούχοι. Δικαιούχοι με 1.000 ευρώ σύνταξη (καθαρά) θα πάρουν αύξηση… 5 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2026! Πώς αλήθεια πρέπει να νιώθουν, από αυτή την φοροελάφρυνση; Μικρή υπενθύμιση: Έως 1.000 ευρώ (μικτά) λαμβάνουν κύρια σύνταξη, περίπου το 60% των σημερινών συνταξιούχων. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία του οικονομικού επιτελείου.

Ας ελπίσουμε το υπουργείο Εργασίας να μην προβεί σε ανάλογο ατόπημα. Να αντιληφθεί, έστω και την ύστατη ώρα, τι αντιδράσεις προκαλεί το τρίτο μέσα σε έξι χρόνια, σχέδιο νόμου για την αγορά εργασίας. Επιτέλους, αν θέλει (όπως διατείνεται) η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, να βάλει όρους και κανόνες στην αγορά, ας επιλέξει το 8άωρο για να κάνει κάτι τέτοιο. Όχι το 13ωρο. Ας επιλέξει τη συλλογική, μέσω των συνδικάτων, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όχι την ατομική, που ο εργαζόμενος δεν έχει την παραμικρή στήριξη, αν τολμήσει να αρνηθεί στις απαιτήσεις του εργοδότη. Επιτέλους, ας πάψουν να επιχειρηματολογούν, νομίζοντας ότι οι πολίτες έχουν υποστεί λοβοτομή! Τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, κρύβουν ποιότητα, ενδιαφέρον, έχουν επιχειρήματα και εν πάσει περιπτώσει αποδεικνύουν ότι υπάρχουν και πολίτες που ενδιαφέρονται, έχουν γνώσεις και εκφράζουν άποψη. Οι προτάσεις τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Να αξιολογηθούν και, γιατί όχι, να αξιοποιηθούν αναλόγως. Διαφορετικά, θα προκύψει άλλος ένας νόμος, με την Κοινωνία απέναντι.