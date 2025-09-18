«Περί… ανοησιών»

«Είναι πολύ βαρύς ο όρος γενοκτονία», για όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντέννα και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή». Αντιτάχθηκε πάντως ουσιαστικά στην επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ στο Ισραήλ, λέγοντας πώς δεν είναι σίγουρος αν κάτι τέτοιο «εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της Ευρώπης και της πατρίδας μας, γιατί και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε»!

Μάλλον, μικρή σημασία έχει για τον πρωθυπουργό ότι και ο ΟΗΕ πλέον κατηγορεί το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους».

Αυτό λέει η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Ερευνας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου επιδιώκει να προσαρτήσει τη Γάζα, όπως και τη Δυτική Οχθη.

Ο ακροδεξιός «Μεσσιανικός» υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς μιλάει για επαφές με τις ΗΠΑ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ελντοράντο ακινήτων».

Για αυτό και ισοπεδώνουν τη Γάζα. Για να απομακρύνουν τελικά τους Παλαιστίνιους κατοίκους και να τους μεταφέρουν στη Λιβύη ή το Σουδάν, μέσω της Αιγύπτου. Η απομάκρυνση ενάμιση εκατομμυρίου Παλαιστινίων είναι αδιανόητη. Είναι μια τραγωδία που θα ανοίξει ξανά το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Η Ναβί Πιλάι, μια διάσημη νομικός και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Ερευνας του ΟΗΕ, λέει ορθά κοφτά ότι η ευθύνη βαρύνει το Κράτος του Ισραήλ. Η Πιλάι κατονομάζει τρία άτομα: τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως πρωθυπουργό, τον Ισαάκ Χέρτζογκ ως πρόεδρο και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. Βάζει τις δηλώσεις τους σε εισαγωγικά, υπογραμμίζοντας την «γενοκτονική» τους πρόθεση.

Ο Νετανιάχου θυσίασε δυστυχώς τους Ισραηλινούς ομήρους, όπως γράφει η Χααρέτζ. Αναγκάστηκε να κηρύξει εκεχειρία δύο φορές και τη δεύτερη φορά την «έσπασε», όταν συνειδητοποίησε ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς θα αναγκάζονταν να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους. Δεν χρειάζεται λοιπόν δικαιολογία.

Παγίδα θανάτου

Η Γάζα είναι μια από τις ιστορικές μεσογειακές πόλεις. Η καταστροφή της Γάζας σβήνει την κληρονομιά μιας ιστορίας 5.000 ετών, όσο και ο ίδιος ο Ιουδαϊσμός. Γι’ αυτό και αποτελεί παγίδα θανάτου για το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου παρουσιάζει την επιχείρηση στη Γάζα ως μέτρο για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται όμως καταστρέφοντας μια γη, μέσω μιας γενοκτονίας των ανθρώπων. Η σχέση του κάθε πληθυσμού με τη γη του, είναι στο DNA του. Δεν μπορεί να σβηστεί με μια γόμα στον μαυροπίνακα.

«On Bullshit»

Όταν ακούμε λοιπόν από επίσημα χείλη στη Δύση και στη χώρα μας «δικαιολογίες» για όσα φρικτά διαπράττονται στη Γάζα, έρχεται στο νου το περίφημο βιβλίο «On Bullshit»- του μακαρίτη καθηγητή Φιλοσοφίας στο Πρίνστον, Χάρι Γκόρντον Φράνκφουρτ.

Μεταφράζουμε τον τίτλο του βιβλίου… κόσμια: «Περί …Ανοησιών». Γράφει ο Φράνκφουρτ: «Οι… ανοησίες είναι μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας από ό,τι τα ψέματα… Οι «bullshit» είναι αναπόφευκτες κάθε φορά που οι περιστάσεις απαιτούν από κάποιον να μιλήσει χωρίς να ξέρει για τι μιλάει», γράφει ο αείμνηστος Αμερικανός καθηγητής που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών πριν δύο χρόνια. «Η παραγωγή… ανοησιών διεγείρεται κάθε φορά που οι υποχρεώσεις ή οι ευκαιρίες ενός ατόμου να μιλήσει για κάποιο θέμα υπερβαίνουν τις γνώσεις του για τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτό και που σε κάποιο βαθμό αγνοούν»… «Μπορεί να προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από τις… ανοησίες, αλλά είναι πιο πιθανό να τις αποφύγουμε με ένα ανυπόμονο ή εκνευρισμένο αδιάφορο σήκωμα των ώμων παρά με το αίσθημα παραβίασης ή οργής που συχνά εμπνέουν τα ψέματα».

Όταν όμως ο δημόσιος διάλογος μολύνεται από ανοησίες και αδιαφορία για τα γεγονότα, η δημοκρατία μετατρέπεται σε θέατρο όπου οι ηθοποιοί αυτοσχεδιάζουν μόνο για να κερδίσουν χειροκροτήματα. Είναι η επιτομή του «τσαρλατανισμού στην πολιτική», όπως γράφει η ισπανική El Pais.