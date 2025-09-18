Οι επενδύσεις θέλουν αληθινές μεταρρυθμίσεις

Προκλητήριο σε επενδυτές, Έλληνες και ξένους, απηύθυνε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου Athens International Investors Summit, που διοργανώθηκε από το Υπερταμείο και την BlackRock. Παράλληλα ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, το οποίο θα είναι ο επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου και θα προικοδοτηθεί με 303 εκατ. ευρώ.

Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να προσελκύσει επενδύσεις ο νέος φορέας, καθώς η Ελλάδα έχει και άλλους τέτοιους, χωρίς σοβαρά αποτελέσματα, όπως πιστοποιούν και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις επενδύσεις. Η χώρα εμφανίζει αύξηση επενδύσεων 2,1% στο α’ εξάμηνο του 2025 και βρίσκεται στη 10η θέση της Ε.Ε.Παρ’ όλα αυτά η ετήσια μεταβολή 2,1% στο επισκοπούμενο διάστημα είναι η 2η χαμηλότερη τιμή από το 2017. Είναι τέσσερις φορές κάτω από τον μέσο όρο των αντίστοιχων εξαμήνων της επταετίας, που είναι 8,9%. Η αύξηση των επενδύσεων στο α’ εξάμηνο είναι επίσης ακριβώς 4 φορές χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης στον Προϋπολογισμό του 2025(8,4%). Όταν στην Ε.Ε. οι επενδύσεις αντιστοιχούν στο 27% του ΑΕΠ, στην Ελλάδα με το ζόρι το ίδιο ποσοστό αγγίζει το 15%.

Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι στις επενδύσεις έχουμε πρόβλημα μας λένε και κάτι άλλο, το οποίο οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να το δουν. Καλοί οι επενδυτικοί οργανισμοί και οι ανάλογοι φορείς -όπου γίνονται και προσλήψεις φίλα διακείμενων στην εκάστοτε κυβέρνηση-, αλλά οι επενδύσεις για να έρθουν θέλουν κάτι άλλο ή μάλλον πολλά άλλα. Θέλουν δικαιοσύνη ανεξάρτητη και γρήγορη, που θα βγάζει αποφάσεις σε λογικό χρόνο. Θέλουν σταθερό φορολογικό σύστημα με χαμηλούς συντελεστές, θέλουν σαφείς χρήσεις γης, θέλουν δίκτυα ενέργει-ας και επικοινωνιών αξιόπιστα, λιγότερη γραφειοκρατία κ.λπ. Δηλαδή θέλουν όλα αυτά που εμείς δεν έχουμε ώστε να διασφαλίζεται το δίκαιο παιχνίδι για όλους και ο ανταγωνισμός.

Έχουμε το ακριβότερο και χειρότερο από πλευράς ταχύτητας Ίντερνετ στην Ευρώπη και από τις υψηλότερες τιμές ενέργει-ας, που δεν λένε να πέσουν παρότι η χώρα έχει και αέρα και ήλιο. Η κυβέρνηση καλά κάνει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει επενδύσεις. Πρέπει, όμως, να μελετάει περισσότερο τις εκθέσεις των διεθνών οικονομικών οργανισμών, που επισημαίνουν τα αντικίνητρα για τις επενδύσεις. Η προσέλκυση επενδύσεων θα έπρεπε να είναι κοινός εθνικός στόχος για όλα τα πολιτικά κόμματα και να υπάρχει υπουργείο Επενδύσεων με υπουργό κοινής αποδοχής, η θητεία του οποίου θα είναι άσχετη από την εκάστοτε κυβερνητική θητεία. Και η λίστα με τους υποψήφιους να περιλαμβάνει αποδεδειγμένα γνώστες του αντικειμένου και όχι κομματικούς φίλους ή άλλους αποτυχημένους με πρόσβαση στην εξουσία. Αξιοκρατία δηλαδή!

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν πολλοί επενδυτικοί φορείς που διαχειρίζονται χρήματα του προϋπολογισμού με αποτελέσματα πενιχρά στην καλύτερη περίπτωση. Οι σοβαροί επενδυτές θέλουν αληθινές μεταρρυθμίσεις και δεν μπορείς να τους γελάσεις!