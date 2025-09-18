Το Ισραήλ, ο Νετανιάχου και το τέλος της λογικής

Όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σφαγιάζοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, διαπράττοντας φρικαλεότητες και αρπάζοντας πάνω από 250 ομήρους, δεν υπήρχαν περιθώρια για «ναι μεν αλλά».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν είχε απλώς δικαίωμα, είχε υποχρέωση να προασπιστεί τους πολίτες της απέναντι σε μία τρομοκρατική οργάνωση. Στα πάντα όμως, ακόμη και στον πόλεμο, υπάρχουν κανόνες. Αλλιώς υπάρχει ζούγκλα.

Ο κανόνας λοιπόν λέει πως δεν μπορείς να βαπτίσεις «αναλογική απάντηση» τη συλλογική τιμωρία ενός λαού. Ο Νετανιάχου τον ξέχασε πολύ γρήγορα. Ισοπέδωσε τη Γάζα με ανηλεείς βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες αμάχους, παραλίγο να προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή και επέβαλε έναν αποκλεισμό που γέννησε λιμό.

Και σήμερα – κόντρα στους στρατηγούς του, στην αντιπολίτευση, στις εκκλήσεις των συγγενών των ομήρων αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης, κόντρα τελικά στη λογική – διαλύει την Πόλη της Γάζας.

Δύο με τρεις χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς βρίσκονται μέσα σε μια πόλη με τεράστιο πληθυσμό, όπου δεν αποκλείεται να κρατούνται ακόμη ζωντανοί όμηροι. Αυτό όμως δεν τον σταματά.

Είναι προφανές ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η πολιτική του επιβίωση με τη στήριξη των ακροδεξιών συμμάχων του. Και η Ευρώπη; Φτάσαμε εδώ για να αντιδράσει, με την Κομισιόν να προτείνει δασμούς στο Ισραήλ. Θα εγκρίνουν τα κράτη-μέλη;

Και η Αθήνα; Τι θα κανει όταν από τη μία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ –ως αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα– και από την άλλη δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στον ανείπωτο πόνο; Ο πρωθυπουργός είπε πως η λέξη «γενοκτονία» – για την οποία κατηγορεί ο ΟΗΕ την κυβέρνηση Νετανιάχου – είναι πολύ βαριά. Αλλά δεν μας είπε τίποτα άλλο.

Βαρύ το τίμημα

Η πραγματικότητα είναι πως η στρατιωική επιχείρηση στη Γάζα έχει πάψει εδώ και καιρό να μοιάζει με «τελικό χτύπημα» κατά της Χαμάς. Τεράστιο το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, βαρύ το τίμημα για την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς.

Ακόμη και οι πιο πιστοί σύμμαχοι του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον μιλούν πλέον για «κατάχρηση της στήριξης».

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την ασφάλειά του. Όμως η ασφάλεια δεν έρχεται με πρακτικές εθνοκάθαρσης, ούτε με την ομηρία μιας ολόκληρης κοινωνίας από έναν πρωθυπουργό που θέλει όλοι να ξεχάσουν τις δικαστικές του περιπέτειες.

Όταν σταματάει η λογική, υπάρχει μόνο καταστροφή.