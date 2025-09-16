Αλήθειες και ψέματα για τον ΦΠΑ

Η μείωση του ΦΠΑ ως λύση για την ακρίβεια που όλοι προτείνουν (συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ε.) αλλά η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά, είναι ένα θέμα.

Δεν μειώνει τον ΦΠΑ -όπως λέει- γιατί δεν θα περάσει στην κατανάλωση. Μισή αλήθεια, καθώς άλλα είναι εκείνα που πιέζουν ώστε να κρατάμε υψηλούς συντελεστές και έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική σταθερότητα, που κινείται επί ξυρού ακμής, όσο δεν έχουμε επενδύσεις και εγχώρια παραγωγή.

Μία ποσοστιαία μονάδα αν κατέβει ο ΦΠΑ το κράτος χάνει 1,5 δισ. ευρώ… Οι πιο «σοφιστικέ» απόψεις περί μη μείωσης του ΦΠΑ -όπως αυτές της κεντρικής τράπεζας- υπογραμμίζουν ότι η μείωση των συντελεστών θα ενίσχυε την κατανάλωση που είναι από τις υψηλότερες στην Ε.Ε. σε σχέση με το ΑΕΠ. Και όσο έχουμε κατανάλωση (δηλαδή αγοράζουμε εισαγόμενα γιατί δικά μας δεν έχουμε), πάει στον Θεό το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο (34 δισ. το 2024), ενώ αδυνατούν να το καλύψουν και οι εισπράξεις από τον τουρισμό, τη μοναδική βαριά βιομηχανία μας, που το προηγούμενο έτος ήταν 22 δισ. ευρώ.

Η διατήρηση του ΦΠΑ -που υπερασπίστηκε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αναφερόμενος ατυχώς στην Ισπανία- είναι μια λύση ανάγκης για την Ελλάδα, που έχει μεγάλο χρέος, στερείται παραγωγικής βάσης (ήτοι εξαγωγών) και αδυνατεί, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, να υιοθετήσει άλλο οικονομικό μοντέλο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση του ποσοστού ΦΠΑ κατά 30% σε 19 νησιά σε Δωδεκάνησα, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Όταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε την εξειδίκευση των μέτρων, είπε χαρακτηριστικά: «Η μείωση αυτή σημαίνει απτά οφέλη για τους κατοίκους: χαμηλότερο κόστος σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, μικρότερη επιβάρυνση σε υπηρεσίες εστίασης και τουρισμού, αλλά και φθηνότερα προϊόντα, όπως φάρμακα και βιβλία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και του τουρισμού, ενώ θα σταλεί και ένα σαφές μήνυμα στήριξης στις τοπικές κοινωνίες που κρατούν ζωντανές τις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας». Η δήλωση του υπουργού περιέχει μια ορατή αντίφαση που δεν μπορούν να την εξηγήσουν στον κόσμο και αφορά το ότι άλλα ισχύουν στα νησιά και άλλα στην ηπειρωτική χώρα. Η μείωση τιμών σημαίνει αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις, περισσότερα έσοδα για το κράτος αλλά και μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα…

Στην Ισπανία που εφαρμόστηκε η μείωση του ΦΠΑ, η κεντρική τράπεζα πιστοποίησε ότι η μείωση πέρασε στις τιμές. Και η Σουηδία (με μέσο μισθό που εμείς βλέπουμε με το κιάλι) μείωσε πρόσφατα τον ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων. Είναι θέμα χρόνου η Ε.Ε. να μας επιβάλει πρόστιμο για τη «σθεναρή» άρνηση να μειώσουμε τον ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων. Βρισκόμαστε στο 2ο στάδιο της διαδικασίας ελέγχου και στο τρίτο πέφτει η καμπάνα…

Και πρόστιμο να πέσει πάντως, ο ΦΠΑ δεν φαίνεται να μειώνεται αν δεν αλλάξει μυαλά το πολιτικό σύστημα που κλωθογυρίζει τα ίδια και τα ίδια.