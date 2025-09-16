Ο νέος στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ αποτελεί τον νέο στόχο της πολιτικής παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σαν οδοστρωτήρας επιδιώκει να αλλάξει τους κανόνες και τους όρους του παιχνιδιού σχεδόν στα πάντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρότρυνε την Επιτροπή και τις εισηγμένες εταιρείες στις ΗΠΑ να σταματήσουν τη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων σε τριμηνιαία βάση, προτείνοντας αυτό να γίνεται κάθε εξάμηνο και μάλιστα αιτιολόγησε την πρόταση αυτή υποστηρίζοντας πως θα τις βοηθήσει να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ θα επιτρέψει στα διευθυντικά στελέχη να επικεντρωθούν περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Δεν δίστασε, μάλιστα, να προτείνει ως καλύτερο μοντέλο τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση της Κίνας.

Οι εισηγμένες εταιρείες στις ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές αναφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Άλλες χώρες, όπως η Ε.Ε. και η Σιγκαπούρη, έχουν ήδη καταργήσει την υποχρέωση δημοσίευσης τριμηνιαίων εκθέσεων και επιτρέπουν τη δημοσίευση εξαμηνιαίων.

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί απορρυθμίσεις στο κανονιστικό πλαίσιο, ακυρώνοντας τα αυστηρότερα μέτρα εποπτείας που είχε επιβάλει η προηγούμενη διοίκηση. Ακούγεται ωραίο και σίγουρα πιο φιλικό για την επιχειρηματικότητα. Δεν έχει, όμως, την ίδια γνώμη η Wall Street, όπου τα τριμηνιαία αποτελέσματα παρακολουθούνται στενά και αποτελούν βασικό στοιχείο ανάλυσης για την αξιολόγηση της πορείας των εισηγμένων εταιρειών.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και οι αντιρρήσεις θεσμικών και πολιτικών κύκλων, που θεωρούν πως η πολιτική της χαλαρότερης εποπτείας μπορεί να αποδειχθεί μπούμερανγκ για την αγορά, θυμίζοντας τις εποχές της «αλόγιστης ευφορίας» στην εταιρική Αμερική και το χρηματιστήριο.