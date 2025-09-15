«Η χρεοκοπία ήλθε πρώτα σταδιακά και μετά ξαφνικά». Έτσι λέει ο Χεμινγουέι στο βιβλίο «Ο ήλιος ανατέλλει ξανά». Έτσι γίνεται και με τις κρίσεις, ιδίως όταν μετατρέπεται η πολιτική σε θρησκεία, οπότε κάθε πολιτική απόφαση γίνεται υπόθεση ζωής ή θανάτου.

Οι σταυροφόροι δεν θεωρούν ότι δίνουν μια πολιτική μάχη, αλλά συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται για μια αντιπαράθεση του καλού με το κακό ή την τελευταία μάχη της Αποκάλυψης.

«Αν δεν μας αφήσουν ήσυχους, θα πρέπει να διαλέξουμε αν θα πολεμήσουμε ή θα πεθάνουμε», έγραψε ο ιδιοκτήτης του Χ, και άλλος σχολιαστής δημοφιλής πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δαιμονικές δυνάμεις από τα βάθη της κόλασης. Ο αγώνας είναι υπαρξιακός». Προφανώς, και για όσους πανηγύριζαν για τη σφαίρα στον λαιμό ενός ανθρώπου 31 χρόνων. Όχι ότι έχει σημασία σε μια δολοφονία, αλλά οι ιδέες του έχουν πολύ μεγάλα ακροατήρια και, πλέον, την εξουσία.

Ο στοχασμός γίνεται συναίσθημα και το πνεύμα κολλάει στην αυξημένη αποδοχή της χρήσης βίας.

«Περίπου το 40% των Δημοκρατικών υποστήριξε (σ.σ. τον Μάιο) τη χρήση βίας για την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία και το 25% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξε τη χρήση του στρατού για να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες κατά της ατζέντας Τραμπ».

Και η κεφαλή; Τον διχασμό ανατροφοδοτεί. Είναι τρελοί; Η Κόλαση είναι οι άλλοι και η εχθροπάθεια μεγάλη. Όλοι ξέρουν, αν παγιωθεί, πού θα βγάλει.

Η εχθροπάθεια μεγάλη, επειδή οι άλλοι σκέφτονται διαφορετικά.

Δεν έχεις τίποτα να πεις. Ίσως για την ηλιθιότητα και τον τρίτο «νόμο», που ορίζει ότι «ηλίθιος είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί απώλειες σε άλλους, παρόλο που εκείνος δεν αποκομίζει τίποτα ή μπορεί και ο ίδιος να έχει απώλειες».

Δεν έχεις τίποτα να πεις. Μόνο τα αυτονόητα. Υπάρχει κάτι χειρότερο από τα καυτά που εκσφενδονίζουν διάφοροι, στο όνομα της ελεύθερης έκφρασης. Αυτό είναι η κατάργηση της ελεύθερης έκφρασης. Εν προκειμένω, με την πιο ανελέητη ποινή.