Ο «διάβολος» φάνηκε στις δημοσκοπήσεις

Κοινωνική δυσαρέσκεια: Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πλειοψηφεί η δυσαρέσκεια για τις ανακοινώσεις: Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν πιστεύουν ότι τα μέτρα θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός «χρειάστηκε» να τα επαναλάβει στην κυριακάτικη ανασκόπηση.

Μπορεί να αποτιμώνται θετικά από ένα 20% – 30% του κοινωνικού σώματος, αλλά αυτό είναι πάνω κάτω το ποσοστό που θα πάρει ή φιλοδοξεί να πιάσει η κυβέρνηση στις εκλογές. Η Ν.Δ. φαίνεται να κερδίζει 1,5 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό το ποσοστό δεν συνάδει με τη φιλοδοξία για επανεκκίνηση, για αλλαγή του πολιτικού κλίματος.

Στην πρόθεση ψήφου -το μόνο αξιόπιστο στοιχείο- και όχι στην εκτίμηση των δημοσκόπων, η Ν.Δ. κινείται στη ζώνη του 21%-23%. Με το ποσοστό αυτό, ο πρωθυπουργός δεν διαθέτει την απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση, για να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Οι παροχές ύψους 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ πιθανότατα θα εξανεμιστούν από τις επόμενες αυξήσεις των τιμών.

Άλλωστε, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση του ΦΠΑ, δεν ανακοινώθηκαν. Με εξαίρεση 19 νησιά, γεγονός όμως που πυροδότησε δυσαρέσκεια σε άλλες ακριτικές περιοχές.

Όσο για τον ισχυρισμό ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην κατανάλωση, είναι ομολογία αποτυχίας. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ορθώσει μηχανισμούς ελέγχου για την ορθή λειτουργία της αγοράς.

Ποιος ήταν τελικά ο στόχος των μέτρων της ΔΕΘ; Να επανακάμψουν στη Ν.Δ. συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων, που είχαν ανεβάσει το κυβερνών κόμμα στο 41%. Αλλά ακόμη και οι ένθερμοι υποστηρικτές του πρωθυπουργού θεωρούν πλέον την αυτοδυναμία άπιαστο όνειρο. Εκτός κι αν αλλάξει δραματικά ο εκλογικός νόμος.

Η αντιπολίτευση -με επικεφαλής την αξιωματική- ζητά, βέβαια, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, όπως τόνισε μετ’ επιτάσεως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της ΔΕΘ. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κανέναν λόγο να το κάνει. Εκτός και αν αναγκαστεί από τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ίδιας της Ν.Δ.

Το θρυλούμενο «κόμμα Σαμαρά», που ήδη μετριέται στο 7%-9% , ίσως είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.

Και μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση του Κώστα Καραμανλή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα ανοίγματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Ν.Δ. συναντούν κλειστές πόρτες.