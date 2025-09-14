Πάει, πέρασε και αυτό. Η ΔΕΘ με τα «δώρα της», αποτελεί πια παρελθόν. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως άλλος «μάγος», από το βήμα της ΔΕΘ απευθύνθηκε στους πολίτες της χώρας και τους μοίρασε παροχές. Τι μείωση φορολογικών συντελεστών πρόσφερε, τι κατάργηση (έστω και σε δόσεις) της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων, έδωσε!

Όμως, ότι έδωσε – έδωσε. Για την ανάλυση των μέτρων, την σκυτάλη πήρε το Οικονομικό Επιτελείο. Εκεί, οι συνταξιούχοι μάλλον αισθάνθηκαν μια μικρή «κρυάδα», ίσως και «παγωμάρα». Εκτός από όσους, μασάνε το κουτόχορτο και νιώθουν ευχαριστημένοι, έτσι και αλλιώς. Αλλά αυτοί μάλλον είναι λίγοι και δεν μας αρκούν…

Οι υπόλοιποι όμως; Πώς αλήθεια να ένιωσαν όταν αντιλήφθηκαν πως το 2026, θα πάρουν μισή αύξηση στις συντάξεις τους. Δεν είναι και λίγοι, οι 671.000 που διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά. Μετά τη ΔΕΘ, λοιπόν, και αφού πανηγύρισαν όλοι μαζί για την κατάργησή της, έστω και σε δύο φάσεις, το 2026 και το 2027, ενημερώθηκαν από το ΥΠΟΙΚ, τι θα γίνει με τις αυξήσεις στις συντάξεις τους. Σημειωτέον ότι όλοι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, έχασαν και τις τρεις προηγούμενες αυξήσεις (2023, 2024 και 2025), λόγω προσωπικής διαφοράς. Όλοι οι άλλοι έλαβαν σωρρευτικά 13% αυξήσεις, αλλά αυτοί περιορίστηκαν με ένα μεγάλο μηδενικό και ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Τώρα, τους είπαν ότι για πρώτη φορά, αυξήσεις θα λάβουν. Όμως, όταν όλοι οι άλλοι θα πάρουν 2,35%, εκείνοι θα περιοριστούν στο…. μισό, δηλαδή στο 1,18%!

Αιτία αυτής της άδικης απόφασης του Οικονομικού Επιτελείου; Μα φυσικά, η προσωπική διαφορά! Άρα, ακόμα και αν έχει αποφασιστεί η σταδιακή κατάργησή της, συνεχίζει να παράγει αρνητικές συνέπειες για τους συνταξιούχους, που την φορτώθηκαν.

Μικρή λεπτομέρεια: Η προσωπική διαφορά εμφανίστηκε με τον διαβόητο «νόμο Κατρούγκαλου» επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2019 και θα βρίσκεται στη ζωή μας έως το 2027. Ο σημερινός πρωθυπουργός, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση είχε δεσμευτεί για να καταργήσει συνολικά το «νόμο Κατρούγκαλου». Όμως, ως δια μαγείας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μπαλώματα στο νόμο έγιναν, αλλά κατάργησή του, ούτε συζήτηση. Έτσι, την γλίτωσε και η προσωπική διαφορά, για να συνεχίζει να ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους επί μία οκταετία.

Τι σημαίνει όμως «αυξήσεις 1,18%» στις κύριες συντάξεις; Πρακτικά, για μια σύνταξη των 1.000 ευρώ, πρόκειται για αύξηση 18 ευρώ το μήνα. Μια σύνταξη που έχασε αυξήσεις 13% την προηγούμενη τριετία, μην ξεχνιόμαστε…

Απορούμε, που οι συνταξιούχοι δεν έχουν βγει στους δρόμους να πανηγυρίσουν με τέτοιες αυξήσεις που έρχονται. Αλλά, μόνο με χιούμορ μπορεί να αντιμετωπιστεί πια, τέτοια παρατεταμένη αδικία, στα όρια της κοροϊδίας, για τους δύσμοιρους τους συνταξιούχους.

Πρόκειται για εκείνους που υπέστησαν σφαγιαστικές περικοπές στα χρόνια των Μνημονίων. Εκείνοι που ακόμα και αν δικαιώθηκαν από τα αρμόδια Δικαστήρια, ακόμα περιμένουν να λάβουν τα αναδρομικά που τους αναλογούν. Όμως είναι και εκείνοι που αντέχουν όλες τις διαδοχικές κρίσεις (οικονομική, υγειονομική, ενέργειας, ακρίβειας) επί μία δεκαπενταετία.

Τώρα, αναμένεται να αντέξουν και την κοροϊδία των αυξήσεων που τους τάζει η κυβέρνηση.

Τελικά, αυτή η χώρα παράγει κουτόχορτο σε μεγάλες ποσότητες. Δεν εξηγείται αλλιώς…