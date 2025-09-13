Ποιος όπλισε το «χέρι»

Με το μυστήριο που βασάνιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ταυτότητα του δολοφόνου του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, να έχει πλέον λυθεί, η αναζήτηση απαντήσεων στρέφεται τώρα στον φερόμενο ως δράστη, τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον συνελήφθη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με τον πρόεδρο Τραμπ να αποδίδει στην «ριζοσπαστική αριστερά» όλη την ευθύνη για την καλλιέργεια του εδάφους που οδήγησε στον αποτρόπαιο φόνο.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο ύποπτος «είχε πολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια» και θεωρούσε την δημόσια επιρροή του Κερκ επιβλαβή, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ένα νεανικό κοινό, το οποίο προσπαθούσε να δελεάσει προς την ακροδεξιά.

Ο Ρόμπινσον ωστόσο δεν έχει ποινικό μητρώο, ήταν καλός μαθητής και αν και ήταν εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, δεν είχε καμία κομματική σχέση. Δεν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις τελευταίες εκλογές.

Μπορούσε μόνος του;

Και προκύπτει ένα αναπόφευκτο ερώτημα: πώς θα μπορούσε ένας νεαρός άνδρας μόλις 22 ετών να έχει τόσο τρομερή δυνατότητα να χτυπήσει στόχους από απόσταση 200 μέτρων;

Φαίνεται ότι δεν είχε στρατιωτικό υπόβαθρο ή ειδική εκπαίδευση. Αυτή η λεπτομέρεια αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με τη δυναμική της δολοφονίας και ποιος μπορεί να τον υποστήριξε ή να έδωσε τις «οδηγίες».

Η σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον ως δράστη της επίθεσης και η επικρατούσα θεωρία ότι ήταν μια μεμονωμένη επίθεση δεν πρέπει να μας εμποδίζει να θυμηθούμε την ιστορία: Ο Όσβαλντ δεν ήταν ο μόνος πίσω από τη δολοφονία του Τζον Κένεντι: ήταν μια σκόπιμη επιχείρηση σε άλλα επίπεδα.

Το «βαθύ κράτος»

Δυστυχώς, στην αμερικανική ιστορία, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την πιθανότητα να υπάρχουν στοιχεία του βαθέως κράτους που σκέφτονται τέτοιες επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό. είναι απλώς μια υπόθεση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά δεν μπορεί να απορριφθεί εκ των προτέρων, ακόμη και αν πρέπει να αξιολογηθεί με προσοχή και σύνεση.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια χώρα όπου δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην παραδοσιακή πολιτική τάξη.

Μια χώρα βαθιά διχασμένη όπου δύο πλευρές κοιτάζουν η μία την άλλη με λοξό βλέμμα: η πλευρά του Τραμπ που μισεί την αριστερά ή το κατεστημένο, και η άλλη πλευρά που κάνει το ίδιο πράγμα αντίστροφα.

Αυτό που συνέβη είναι ίσως ένα περαιτέρω βήμα: η αντίθεση μεταξύ των δύο στρατοπέδων οδηγεί σε μια κατάσταση μίσους μεταξύ δύο ψυχών του έθνους, πρωτόγνωρη για τα τελευταία 50-60 χρόνια.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Δημοκρατική βουλευτής Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν στη Μινεσότα. Ένας άλλος γερουσιαστής τραυματίστηκε. Μήπως αυτή η τάση προς τη βία, ας πούμε, διαπερνά τόσο την αμερικανική δεξιά όσο και την αριστερά;

Αυτές είναι δύσκολες εποχές για την Αμερική, η οποία συνεχίζει να διολισθαίνει σε ένα κλίμα πολιτικής βίας χωρίς τέλος.

Κοινό στοιχείο η βία

Δυστυχώς, η βία είναι ένα κοινό στοιχείο. Το βλέπουμε ακόμη και στην κινηματογραφική παραγωγή. Υπάρχει η ιδέα της προσωπικής εκδίκησης, που τροφοδοτείται από μια συγκεκριμένη λαϊκή κουλτούρα. Σε μια Αμερική χωρίς ενωτική ταυτότητα, μπορεί να συμβεί :ένας τρελός, ένα εξοργισμένο άτομο ή κάποιος έξω από τα συνηθισμένα, να μπορεί για αστείο σε ένα μπαρ να πυροβολήσει κάποιον.

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κάποιοι χρησιμοποιούν ήδη τη γλώσσα του εμφυλίου πολέμου. Αυτό που θα έπρεπε να ανησυχεί σήμερα δεν είναι μόνο η αποτρόπαια δολοφονία, αλλά και το πολιτισμικό κλίμα που την κατέστησε δυνατή: ένα κλίμα στο οποίο η διαφωνία δεν αντιμετωπίζεται με επιχειρήματα, αλλά συνθλίβεται με την απονομιμοποίηση και, εάν χρειαστεί, με τη βία.

Η αντίσταση στο κατεστημένο

Αναμφίβολα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανακαλύπτουν τώρα την πολιτική βία, που πάντα ασκείται σε πρόσωπα, Δημοκρατικούς ή Ρεπουμπλικάνους, που έχουν αντιταχθεί στο κατεστημένο και το έχουν πληρώσει με τη ζωή τους.

Οι μεγάλες δολοφονίες στην αμερικανική ιστορία στόχευαν ανθρώπους που «επαναστάτησαν» ενάντια στο κατεστημένο. Όσοι αποσχίστηκαν από το κατεστημένο και ήταν πρωταγωνιστές στιγμών αναστάτωσης πλήρωσαν με τη ζωή τους: ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Μάλκολμ Χ, ο Τζον Κένεντι, ο αδελφός του Ρόμπερτ. Ο ίδιος ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ήταν στόχος απόπειρας δολοφονίας και γλίτωσε οριακά. Ο Τραμπ ήταν επίσης στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας.

Το έγκλημά πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της μακράς ιστορίας πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα που έχει δει τέσσερις προέδρους να δολοφονούνται εν μέσω των καθηκόντων τους.

Πολλοί ειδικοί λένε ότι η Αμερική χρειάζεται επιτακτικά να ανακτήσει το αίσθημα του ανήκειν σε μια ενωμένη χώρα που κινδυνεύει να δει ακόμη περισσότερη βία.

Η ιστορία έχει δείξει βέβαια ότι οι κοινωνικές εντάσεις μετριάζονται όταν όλοι είναι ευχαριστημένοι: μια χώρα με χορτάτο στομάχι δεν δημιουργεί επανάσταση. Στην Αμερική, ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που εξακολουθούν να είναι φτωχά, χρεωμένα και θυμωμένα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Επιπλέον, χρειάζεται πολιτικούς ηγέτες που ξέρουν πώς να ενώνουν, αντί να διχάζουν. Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να ανακτήσουν οι Αμερικανοί την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν λαό.