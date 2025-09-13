Τα κουδούνια που δεν χτύπησαν

Την περασμένη Πέμπτη άνοιξαν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά είναι αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι δεν άνοιξαν όλα, καθώς εκατοντάδες παρέμειναν κλειστά.

Από συνολικά 13.478 σχολεία, περίπου 720 παρέμειναν κλειστά, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να πλήττεται περισσότερο, καθώς 324 δημοτικά και 358 νηπιαγωγεία έβαλαν λουκέτο.

Φέτος στην Α’ Δημοτικού εγγράφηκαν 71.181 παιδιά, αριθμός μειωμένος κατά 40%, σε σχέση με το 2010, όταν οι εγγραφές ήταν 115.000.

Σταδιακά στα επόμενα χρόνια, τα αυξανόμενα λουκέτα που μπαίνουν στα δημοτικά, θα εξαπλωθούν και στα γυμνάσια και στα λύκεια, αφού θα τροφοδοτούνται με λιγότερους μαθητές.

Ο λόγος δεν είναι κάποιο… μνημόνιο για μείωση των δαπανών, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Τα λουκέτα οφείλονται στην έλλειψη μαθητών.

Το πρόβλημα δεν είναι ζήτημα αστυφιλίας, καθώς δεν εντοπίζεται μόνο στην επαρχία, η οποία σταδιακά ερημώνει, αλλά λουκέτα μπήκαν και σε 77 σχολικές μονάδες της Αττικής.

Τα κλειστά σχολεία είναι η θλιβερή απόρροια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και παρότι οι προοπτικές ήταν (από δεκαετίες πριν) και είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, ουδείς ασχολήθηκε και ουδείς ασχολείται σοβαρά με την αντιμετώπισή του.

Δύο είναι οι κύριες αιτίες: η υπογεννητικότητα και η μετανάστευση. Ο δείκτης ολικής γονιμότητας στην Ελλάδα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, ενώ την περίοδο των μνημονίων, χιλιάδες νέοι υψηλής και χαμηλής ειδίκευσης αναζήτησαν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, όπου και παραμένουν.

Συνέπεια είναι το εν Ελλάδι εργατικό δυναμικό να γερνάει και οι επιχειρήσεις να μη βρίσκουν ταλέντα, γεγονός που μειώνει την παραγωγικότητα.

Συγχρόνως, ένας γηρασμένος πληθυσμός ασκεί ισχυρές πιέσεις στο σύστημα υγείας, αλλά και στο συνταξιοδοτικό, καθώς το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται και οι συνταξιούχοι αυξάνονται.

Για την αντιμετώπισή του απαιτείται συγκροτημένη στρατηγική, που θα συνδυάζει την οικονομική στήριξη των οικογενειών με παιδιά, τη βελτίωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, τη βελτίωση των εισοδημάτων, καθώς οι υφιστάμενες μέσες αποδοχές αποτελούν αντικίνητρο για τη δημιουργία οικογένειας, την αντιμετώπιση του στεγαστικού και την ενθάρρυνση της επιστροφής των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό.

Για να αντιστραφεί η τάση πρέπει τα μέτρα να ληφθούν άμεσα. Αλλιώς, κάθε χρόνο θα λιγοστεύουν τα κουδούνια στα σχολεία.