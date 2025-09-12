Δεύρο Chevron

Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα και χαλνούν οι ιαχές το ποίημα. Η αμερικανική πολυεθνική Chevron, με εταίρο την HELLENiQ ENERGY, υπέβαλε δεσμευτική προσφορά διεκδικώντας τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ».

Ωραία, η Chevron έρχεται, η Ουάσιγκτον, ακόμη και στην πιο ουδέτερη ανάγνωση, το δέχεται. Υπό αυτή την έννοια, δημιουργεί προσδοκίες, γιατί κουβαλάει ένα ειδικό βάρος όχι μόνο οικονομικό, αλλά και γεωπολιτικό.

Κανείς δεν θέλει να χαλάσει το πάρτι, ούτε να διώξει κόσμο από την πίστα, αλλά καλό είναι να επισημανθεί ότι είναι ακόμη νύχτα. Όχι, δεν αναφέρομαι στα επόμενα βήματα, που θέλει η Αθήνα να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, αλλά στα κύματα και τα γαλάζια στίγματα. Κοντινά τα παραδείγματα και της Κύπρου τα προβλήματα, παρά την προσέλκυση μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων για βεβαιωμένα μάλιστα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της.

Πώς το έθεσε προ διμήνου ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας; «Επειδή η Κύπρος είναι ένα νησί το οποίο δεν έχει στρατιωτικές δυνατότητες, στηρίζεται περισσότερο στις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και παράλληλα στηρίζεται και στις οικονομικές συμμαχίες τις οποίες κάνει με κολοσσούς, οι οποίοι μπορούν να πάρουν με τον δικό τους τρόπο τη στήριξη μεγάλων χωρών, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα των υδρογονανθράκων».

Κατανοώ ότι υπάρχουν δύο επίπεδα στα οποία η κάθε χώρα κάνει τις κινήσεις της όσον αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Αξιώσεις και αποτύπωση αυτών στο πεδίο. Εδώ κρίνει η αγορά ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία επικαλείται η κάθε χώρα. Η Chevron, δηλαδή, αγνοεί το ούτως ή άλλως εκτός κάθε έννοιας διεθνούς Δικαίου τουρκολιβυκό μνημόνιο, και για το πάρτι τραβά. Η Άγκυρα επισήμως δεν αντιδρά, αλλά συνάντηση με εκπροσώπους της Chevron και τον Αμερικανό ομόλογό του είχε και ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. Τα πειρατικά και τα επεκτατικά έχουν βάθη στρατηγικά.

Δεν τελειώνουν τα παιχνίδια έτσι απλά, με δαχτυλίδια.