Τι θα ήταν φορολογική «επανάσταση»

Η Έννοια της «επανάστασης» κλείνει μέσα της την «ανατροπή». Όταν τα όποια «νέα μέτρα» γίνονται με τον σκοπό και τον στόχο να μην διαταραχθεί η δομή της πραγματικότητας, και όταν η «σταθερότητα» είναι αντιληπτή ως η διατήρηση του Status Quo, δεν μπορούμε να μιλάμε για…επανάσταση.

Ακόμα περισσότεροί όταν η σταθερότητα βιώνεται από την κοινωνία ως διατήρηση της μιζέριας, που αποτελεί και το λατρευτικό όραμα που έχει πάντα το βαθύ Κράτος.

Έχω ζήσει το βαθύ Κράτος, και από θέση «εξουσίας», και έχω «έρθει στα χέρια» μαζί του και με το πάθος του να υποτιμάει τους Έλληνες και να προασπίζεται «μοντέλα» μιζέριας, προκαλώντας -ταυτόχρονα- ευθέως με την απαίτησή του οι Έλληνες να υποδέχονται το σερβίρισμά τους με χειροκροτήματα και ευγνωμοσύνη. Το βαθύ Κράτος αντιμετωπίζει τον Έλληνα, ως παρακατιανό, που όπως ζει …και «πολύ του πέφτει»….

Σαρωτική αλλαγή του φορολογικού συστήματος

Η Σαρωτική αλλαγή του φορολογικού συστήματος από το οποίο αφαιρείται η διόγκωση της αρχικά βεβαιωμένης οφειλής με τεχνητή παραγωγή χρέους μεσα τους μηχανισμούς και την νοοτροπία των «προστίμων», ενώ οι καθυστερήσεις στις πληρωμές θα επιβαρύνονται απλώς με τον νόμιμο τόκο. Αυτό θα ήταν «επανάσταση» για την Ελλάδα, και «συμμόρφωση» του Ελληνικού φορολογικού συστήματος με τις διεθνείς πρακτικές.

Ο «όρος» συμμόρφωση απευθύνεται στους Έλληνες ως σε τρόφιμους αναμορφωτηρίου.

Επανάσταση θα ήταν, εάν από το Ελληνικό φορολογικό σύστημα «απέδραμε» (ως ίωση) η νοοτροπία : πηγαίνετε στον λογιστή σας. Τα σύγχρονα φορολογικά συστήματα δεν παράγουν «λογιστική ύλη», αλλά θεωρούν υποχρέωσή τους όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, να είναι δυνατόν από εγγράμματους ανθρώπους να τα χειρίζονται μόνοι τους. (Να μου πείτε και το δικαιακό σύστημα στην Ελλάδα είναι δομημένο ώστε να παράγει «δικαστική ύλη»….. Γιατί αυτό να μην γίνεται και στον χώρο των λογιστών.

«Κόπρος του Αυγεία»

Το σύστημα παράγει «κόπρο του Αυγεία», ώστε να ασχολούνται κλάδοι σοβαρών επιστημόνων σε ρόλο «καθαρίστριας»…. Αντί σε δημιουργική αξιοποίηση των ικανοτήτων τους στο χώρο των Εταιρειών, της διαχείρισης προγραμμάτων κ.α.

Επανάσταση θα ήταν, τα αναγκαστικά μέτρα κυρίως με κατασχέσεις ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, να μην αδρανοποιούν απλώς αυτά τα ποσά μέσα στο Τραπεζικό σύστημα αλλά να τα συνδέσουν ηλεκτρονικά με την δυνατότητα να πληρώνονται οι οφειλές για τις οποίες έγιναν οι κατασχέσεις. Σήμερα το σύστημα βεβαιώνει γραπτώς ότι «την κατάσχεση την κάνει η Δ.Ο.Υ. η οποία όμως εν συνεχεία δεν εχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία των Πραγμάτων»

Απλά μέτρα

Ναυτεμπορικη 27/3 , 17/5 , 1/6 , 26/7 : Άρθρα που συντάχθηκαν με την ευχή να αποτελέσουν για το(ν) ΥΠΟΙΚ μια πρόταση/οδηγό «αλλαγών», με μηδέν δημοσιονομικό κόστος. Μην φρικάρετε ότι κάθε αλλαγή «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» και προτείνετε απλά μέτρα στον ΥΟΙΚ και στον Πρωθυπουργό, που με μηδέν δημοσιονομικό κόστος θα κάνουν την ζωή των Ελλήνων Καλύτερη.

Επανάσταση θα ήταν να μην απαιτείται η πληρωμή του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικά μεσα την στιγμή που σε αυτό το 30% δεν συμπεριλαμβάνεται η εξυπηρέτηση στεγαστικών η καταναλωτικών δανείων ούτε οι δαπάνες για ενέργεια και τηλεφωνία,. Αυτές οι δαπάνες όμως, «τρώνε» πολύ περισσότερο από το 70% του εισοδήματος των περισσότερων Ελλήνων και δεν τους αφήνουν, όχι 30%, αλλά πολύ λιγότερο από αυτό για τις δαπάνες που προσμετρώνται σε αυτό το 30%» με αποτέλεσμα ενας Έλληνας με εισόδημα πχ 15.000 να πληρώνει τιμητικό πρόστιμο/φόρο επιπλέον 700ε περίπου για ηλεκτρονικές δαπάνες, όχι που δεν πραγματοποίησε φοροδιαφεύγων, αλλά επειδή πληρώνοντας ηλεκτρονικά δαπάνες που δεν προσμετρώνται στο 30%, δεν του έμεινε εισόδημα για ηλεκτρονικές δαπάνες που προσμετρώνται (Ναυτεμπορικη 21 Ιουλίου 2025).

Όταν προτείνει το βαθύ Κράτος

Αυτά τα 4 μέτρα και προφανώς και άλλα πολλά, θα μπορούσαν να αποκληθούν «φορολογική επανάσταση». Όταν όμως το βαθύ κράτος προτείνει, θα φτιάχνει πάντα αλλαγές που δεν θα αλλάζουν τίποτα.

*Ο Ανδρέας Αθηναίος είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου – American Association of University Professors (1977) – Αριστείο Ακαδημαϊκής Διδασκαλίας Η.Π.Α. (1987) και πρώην Νομάρχης.