Κρυάδα από το ΑΕΠ στο β’ τρίμηνο

Βούλιαξε η κατανάλωση στο β’ τρίμηνο του 2025 και «λαχάνιασε» το ΑΕΠ, όπως έδειξαν τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιοποιήθηκαν πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα στο β’ τρίμηνο του2025 ήταν 13η σε ετήσια ανάπτυξη στις χώρες της Ευρώπης, λόγω υποχώρησης της κατανάλωσης, που κατρακύλησε στην21η θέση των «27».

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (που πρέπει να διαβάσουν ξανά με προσοχή στην κυβέρνηση), η Ελλάδα είναι 4 φορές κάτω από τον στόχο στις επενδύσεις, ενώ είμαστε στη 14η θέση αναφορικά με τις εξαγωγές. Στα συστατικά μεγέθη του ΑΕΠ(εξαγωγές, επενδύσεις, κατανάλωση) η χώρα σπάει κάθε ρεκόρ χαμηλότερων μεταβολών μεγεθών στα αντίστοιχα διαστήματα των ετών 2018-2025, εξαιρουμένου της πανδημίας του Covid το 2020. Θετικά στο ΑΕΠ επιδρά η συνολική μείωση των εισαγωγών λόγω ακρίβειας.

Στο α’ εξάμηνο του 2025 η χώρα αναπτυσσόταν με ρυθμό1,96% (έναντι πρόβλεψης για 2,2%) και ήταν στη 12η θέση των «27». Πρόκειται για τη χαμηλότερη ετήσια ανάπτυξη α’ εξαμήνου από το 2017.

Επενδύσεις: Η Ελλάδα εμφανίζει αύξηση επενδύσεων 2,1% στο α’ εξάμηνο του 2025 και βρίσκεται στη 10η θέση της Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά, η ετήσια μεταβολή 2,1% στο επισκοπούμενο διάστημα είναι η 2η χαμηλότερη τιμή από το 2017. Είναι τέσσερις φορές κάτω από τον μ.ό. των αντίστοιχων εξαμήνων της επταετίας που είναι 8,9%. Η αύξηση των επενδύσεων στο α’ εξάμηνο είναι επίσης ακριβώς 4 φορές χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης στον προϋπολογισμό του 2025 (8,4%).

Κατανάλωση: Η Ελλάδα είχε ετήσια αύξηση στην τελική καταναλωτική δαπάνη 0,96% στο β’ τρίμηνο του 2025 και ήταν στην 21η θέση των 27 της Ε.Ε. Πρόκειται για τη χαμηλότερη κατανάλωση β’ τριμήνου από το 2018 με μεγάλη απόσταση από προηγούμενες επιδόσεις. Ο μέσος όρος της αύξησης της κατανάλωσης στα αντίστοιχα τρίμηνα από το 2017 πλην της εποχής του Covid είναι 3,6%. Στο α’ εξάμηνο 2025 η Ελλάδα είχε ετήσια αύξηση κατανάλωσης μόλις 1,21% και έπεσε στην20ή θέση των «27». Είναι η δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στην κατανάλωση α’ εξαμήνου από το 2017, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2017-2025 που ήταν 3,6%. Είναι επίσης χαμηλότερη από τις προβλέψεις της κυβέρνησης (1,6%)κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών: Στο β’ τρίμηνο του 2025 η Ελλάδα ήταν 14η στους 27 της Ε.Ε. με ετήσια μεταβολή 1,9%.Πρόκειται για τη 2η μικρότερη αύξηση Εξαγωγών Αγαθών και υπηρεσιών στο β’ τρίμηνο από το 2017 (2017-2025: 8,7%). Στο α’ εξάμηνο του 2025 η Ελλάδα είχε αύξηση εξαγωγών και υπηρεσιών 2,23% και βρέθηκε στη 13η θέση στους «27». Είναι η δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στην κατανάλωση α’ εξαμήνου από το 2017, εξαιρετικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο του διαστήματος 2017-2025 (6,84%).

Αν δεν αλλάξουμε μυαλά, θα βουλιάξουμε!