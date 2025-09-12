Logo Image

Το τεστ με τα drones

Το τεστ με τα drones

Για το ΝΑΤΟ και τη Δύση είναι μια καίρια υπενθύμιση. Ο Πούτιν δεν φοβάται

Νατάσα Στασινού [email protected]

Η Βαρσοβία το είδε ως ευθεία επίθεση που οδηγεί «πιο κοντά από ποτέ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε ανοιχτή σύγκρουση». Η Μόσχα απάντησε πως ήταν απλώς ένα τεχνικό ατύχημα.

Τα drones «έχασαν τον δρόμο». Για το ΝΑΤΟ και τη Δύση όμως είναι μια καίρια υπενθύμιση. Ο Πούτιν δεν φοβάται. Ούτε να δοκιμάσει τα όρια της Συμμαχίας, ούτε να μετρήσει τις αντιδράσεις της. Τα drones ήταν ένα τεστ.

Η Ρωσία θεωρεί την επέκταση του ΝΑΤΟ ως τη «ρίζα» του πολέμου στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να πιέζει. Θα συνεχίσει να «τεστάρει» όρια και αντοχές.

Το επεισόδιο στην Πολωνία αποκάλυψε τόσο την αποτυχία της έως τώρα πολιτικής της Συμμαχίας όσο και τη στρατιωτική της ανεπάρκεια. «Το ΝΑΤΟ κατέρριψε μόλις 4 από τα 19 drones χρησιμοποιώντας πανάκριβα μέσα. Αν βρεθεί αντιμέτωπο με εκατοντάδες UAVs σε μία νύχτα – όπως συμβαίνει στην Ουκρανία – οι άμυνες δεν θα αντέξουν», έγραψε στο BBC ο στρατηγικός αναλυτής Φίλιπς Ο’Μπράιεν.

Κατέδειξε δε ότι και πάλι δεν υπάρχει ακριβώς ενιαία φωνή. Την ώρα που το ΝΑΤΟ απέφευγε να μιλήσει για επίθεση, σε μία προσπάθεια να μην οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα, η Κάγια Κάλας προειδοποιούσε ότι «τα δεδομένα άλλαξαν» και απαιτείται «μια πολύ ισχυρή». Δεν ξέρουμε αν η εκπρόσωπος της Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε. ρώτησε τα κράτη – μέλη της κοινότητας αν αυτό είναι που θέλουν.

Αυτό που ξέρουμε είναι πως ο πόλεμος, που ξέσπασε το 2022, καλά κρατεί. Με τη Ρωσία – ούτε τον Τραμπ ούτε τους Ευρωπαίους – να έχει την πρωτοβoυλία των κινήσεων.

