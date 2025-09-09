Μακρόν, ένα ατελείωτο φιάσκο

O 74χρονος κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού, ένας βετεράνος πολιτικός του οποίου ο πολιτικός «θάνατος» φαινόταν αναπόφευκτος, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία, μετά από 8 μήνες και 26 μέρες.

Πολύ καλύτερα δηλαδή, από τον νέο-Γκωλικό προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ, που έγινε πρωθυπουργός μόλις για τρεις μήνες.

Στα οκτώ χρόνια που είναι ο Μακρόν στο Ελιζέ έχει δει έξι πρωθυπουργούς του να πέφτουν μπροστά στην κοινωνική «λαιμητόμο».

Όσο βαθαίνει η οικονομική κρίση στη Γαλλία, όποιος και αν αναλάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο τον Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει την ίδια τύχη. θα διορίσει τον διάδοχό του τις επόμενες ημέρες».

Θα μπορούσε να εμπιστευτεί το πρωθυπουργικό Μέγαρο Ματινιόν σε έναν Σοσιαλιστή ή σε μια ανεξάρτητη προσωπικότητα που ευνοείται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο δρόμος είναι προφανώς στενός και ανώμαλος.

Γιατί το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Μακρόν! Εκμεταλλεύτηκε τις συνταγματικές του εξουσίες, αποκλειστικά για το δικό του συμφέρον. Προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές με μοναδικό στόχο να αποφύγει μια συντριπτική νέα συντριπτική ήττα, όπως στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.Για άλλη μια φορά βγήκε ηττημένος στις βουλευτικές εκλογές.

Επιβίωσε ως διαιτητής

Ο Μακρόν επιβίωσε πολιτικά για έναν ολόκληρο χρόνο, εδραιώνοντας τις συνταγματικές του εξουσίες και μεταθέτοντας επιδεικτικά την ευθύνη για την παράλυση της κυβέρνησης, στο Κοινοβούλιο. Συνέχισε να εκμεταλλεύεται αδίστακτα έναν ολοένα και πιο προβληματικό ρόλο ως διαιτητής..

Ο Γάλλος πρόεδρος πρέπει τώρα να επιλέξει: να διορίσει νέο πρωθυπουργό για να προσπαθήσει να παρατείνει τη νομοθετική εξουσία ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει νέες εκλογές; Στις οποίες θα ανταμειφθούν κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο τον «Εθνικό Συναγερμό» της Μαρίν Λεπέν!

Ο χρόνος όμως τελειώνει και για τον Μακρόν. Οι προεδρικές εκλογές του 2027 πλησιάζουν όλο και περισσότερο, ενώ η χώρα, που μαστίζεται από οικονομική κρίση και υψηλό χρέος και έλλειμμα, βράζει από κοινωνική αναταραχή

Η πιο σκοτεινή ώρα

Αυτή είναι η πιο σκοτεινή ώρα του νέο-φιλελεύθερου , ακρο-κεντρώου Μακρονισμού, του οποίου η πολιτική κληρονομιά σταδιακά , φυλλοροεί.

Οι επόμενοι μήνες κινδυνεύουν να μετατραπούν σε πολιτικό Βιετνάμ για έναν αρχηγό κράτους με ιστορικά χαμηλά ποσοστά υποστήριξης και ένα κυβερνητικό έργο σε χάος.

Ο Μακρόν βυθίζει τη χώρα σε τέλμα. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Οι φωνές πολλαπλασιάζονται όμως σε όλη τη Γαλλία, που καλούν τον Μακρόν να αναλάβει τις ευθύνες του, να παραιτηθεί και να βγει από μια ήδη γκροτέσκα γεωπολιτική φρενίτιδα. Κανείς δεν τον υπολογίζει άλλωστε, ούτε ως επίδοξο «αρχιστράτηγο», για να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία.

Μια πανεθνική κινητοποίηση «Bloquons Tout»-μπλοκάροντας τα πάντα -ενάντια στον Μακρόν έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Γαλλία, απειλώντας να βάλει φωτιά στους δρόμους, όπως έκαναν τα «κίτρινα γιλέκα» πριν από την πανδημία. Ίσως είναι η αρχή του τέλους για το «φιάσκο» Μακρόν!