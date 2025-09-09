Χωρίς ΕΝΦΙΑ

«Ένα κίνητρο για να παραμένουν ή και να επιστρέψουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους» η κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία έως 400.000 ευρώ σε 12.720 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Οικισμός είναι κι η Ψαρού με 109 κατοίκους, ο Πλατύς Γιαλός με 317 και ο Ορνός με 712 στον Δήμο Μυκόνου, οικισμός είναι κι η Ρήνεια, απέναντι από τη λαμπρή Δήλο. Και στις «Μεγάλες Δήλες» για τους Μυκονιάτες, ονομασία που δηλώνει τη διαχρονική σχέση των δύο νησιών, θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ από το 2027.

Ποιος έχει κύρια κατοικία στη Ρήνεια, που περιλαμβάνεται στον πίνακα με τους απαλλαγμένους από ΕΝΦΙΑ οικισμούς; Ο Κανένας. Η Ρήνεια είναι χωρισμένη σε «παρτίδες», δηλαδή σε αγροτικές εκτάσεις τις οποίες ο Δήμος Μυκόνου εκμισθώνει σε Μυκονιάτες για αγροτική και κτηνοτροφική χρήση.

Δεν είμαι ειδικός, μα έχω την αίσθηση ότι γίνονται έρευνες, αρχαιολογικές και τεκμηρίωσης των κατάλοιπων νεότερων χρόνων, όπως του δημόσιου λοιμοκαθαρτηρίου, που λειτουργούσε από τα μέσα του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Μπορώ να πάω να εγκατασταθώ στη Ρήνεια; Απαντήστε μου με σαφήνεια.

Θα πάω Ιόνιο μεριά, στον Σκορπιό με τους 3 κατοίκους. Στο ιδιωτικό νησί θα στήσω τσαρδί, για να γλιτώσω από του ΕΝΦΙΑ την πληγή;

Δεν είναι κίνητρο, λοιπόν, τα 100-200 ευρώ, για να μείνεις ή να επιστρέψεις στο χωριό, που θα γίνει ανθοβούνι και χρυσοπηγή; Είναι κάτι, μα δεν αλλάζει τον χάρτη, αν δεν υπάρχει επιθετικό σχέδιο για την περιφέρεια.

Είναι κάτι, μα οι αριθμοί βγάζουν μάτι. Το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό βεβαίωσης για το έτος 2025 ήταν 2.303.434.782,16 ευρώ.