Περί μέτρων, παροχών και μεταρρυθμίσεων

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν πράγματι γενναίες. Όταν υλοποιηθούν, οι φορολογούμενοι θα δουν βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημά τους. Άλλοι μεγάλη, άλλοι μικρή. Η κυβέρνηση εκτιμά πως τα μέτρα θα έχουν πιο άμεσο αποτέλεσμα: τη βελτίωση της δημοφιλίας της στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Η αντιπολίτευση αντιδρά και προσαρμόζεται εν όψει της παρουσίασης των δικών της προτάσεων, ενώ η συζήτηση που άρχισε εστιάζεται στο αν το πακέτο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται ως μέτρα ή ως παροχές.

Μικρή η διαφορά. Αυτό που κάνει μεγάλη τη διαφορά είναι πως το πακέτο δεν περιλαμβάνει τις βαθιές, θεσμικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η οικονομία. Το προηγούμενο διάστημα, θεσμικοί παράγοντες, όπως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και αναλυτές έκαναν λόγο για την ανάγκη ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης και ειδικότερα για την ανάγκη τιμαριθμοποίησης των φορολογικών συντελεστών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και προσαρμογή στις νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Δεν έγινε καμιά αναφορά σ’ αυτό. Για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, η κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να συνταχθεί το νέο σχέδιο μέχρι το τέλος του έτους. Και εδώ δεν έγινε καμιά αναφορά για την κατεύθυνση στην οποία κινείται. Για το θέμα της ακρίβειας, επίσης δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα παρέμβαση, ενώ το ίδιο συνέβη και με το θέμα της ενέργειας, που προβληματίζει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις.

Η συνταγή της ασπιρίνης ως γιατρειά στον άρρωστο ανακουφίζει προσωρινά από τον πόνο και την κακουχία, αλλά δεν θεραπεύει. Η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται τολμηρές μεταρρυθμίσεις για να πετύχει τους στόχους της: δίκαιη κατανομή βαρών, αναδιανομή πλούτου και σύγκλιση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.