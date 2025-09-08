Ο Τραμπ πήρε το όπλο του

Υπουργείο Πολέμου θα ονομάζεται πλέον το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, μετά τη μετονομασία του με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Τραμπ την Παρασκευή. Κίνηση που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις τού κατά τα άλλα «ειρηνοποιού» Αμερικανού προέδρου, ο οποίος φέρεται μάλιστα να επιθυμεί να του απονείμουν το Νόμπελ Ειρήνης!

To υπουργείο Άμυνας λεγόταν υπουργείο Πολέμου από την εποχή του Τζορτζ Ουάσιγκτον και τη δημιουργία του αμερικανικού τακτικού στρατού έως το 1947. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ζητούμενο ήταν πλέον η… ειρήνη, με όλες τις χώρες να κάνουν λόγο για άμυνα, βαφτίζοντας ανάλογα και το σχετικό τους υπουργείο.

Γιατί αυτή η ξαφνική αλλαγή; Υπογράφοντας το σχετικό προεδρικό διάταγμα, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους πως το υπουργείο Πολέμου είναι η «κατάλληλη» ονομασία δεδομένης της κατάστασης στον κόσμο.

«Νομίζω είναι πιο κατάλληλη ονομασία, ιδιαίτερα υπό το φως το πού βρίσκεται σήμερα ο κόσμος» δήλωσε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας, που θα λέγεται πλέον υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, είπε πως δεν πρόκειται «απλώς για μετονομασία, αλλά για αποκατάσταση».

Ο στρατός «περνά στην επίθεση, όχι απλώς στην άμυνα» και αυτό αντικατοπτρίζεται στην αλλαγή ονομασίας. Η χώρα «θα μεγαλώσει πολεμιστές, όχι απλά υπερασπιστές» πρόσθεσε.

Τραμπ και Χέγκσεθ επιδιώκουν, όπως οι ίδιοι είχαν παλαιότερα αναφέρει, να επαναφέρουν το «ήθος του πολεμιστή», επικρίνοντας έμμεσα το στράτευμα πως έχει «εκφυλιστεί», εστιάζοντας στη διαφορετικότητα, στην ισότητα, στα προγράμματα συμπερίληψης και στη «woke ιδεολογία».

Όλο και περισσότερο οι ηγέτες του κόσμου μιλούν για πόλεμο και εξοπλισμούς. Κάποιοι το κάνουν πράξη εδώ και χρόνια. Κανένας δεν μιλά για ειρήνη. Την πραγματική ειρήνη, όχι τη συνθηκολόγηση.