Με «πειραγμένα» τα όργανα πλοήγησης

Ήταν σαν σήμερα… 6 Σεπτεμβρίου 2008… που η Ελλάδα άκουσε από υπουργικό λόγο ότι… «ό,τι είναι νόμιμο, άρα είναι και ηθικό». 17 χρόνια μετά, οι εκστασιαζόμενοι από κάθε τι που προβάλλεται ως εξέλιξη, δέχονται ως υπνωτισμένοι αυτό που επιβάλει ο «συρμός» ως στόχο και μέτρο του κοινωνικού Success Story. Ας μην μας εκπλήσσει ότι το κυνήγι του κέρδους τελικά οδηγεί στη διαφθορά…

Η δική μου/μας η γενιά είχε πολλά κριτήρια για την ανθρώπινη πράξη. Τα κριτήρια αυτά τα λέγαμε «αξίες». Αυτές έδιναν και το περιεχόμενο στην «πράξη» που αποκτούσε νόημα… έννοια… Το φυσιολογικό, μέσα από την ελεύθερη έκφραση της ψυχής, την ανθρώπινη αναζήτηση και την ανθρώπινη περιπέτεια, ήταν – και πάντα θα είναι – ο Άνθρωπος –ο Homo Sapiens- «ν’ αστράφτει φως και να γνωρίζει ο νιος και η νια τον εαυτό τους». Κι ύστερα ανάμεσα στην ψυχή που άνω θρωσκει στο φως της Ελλάδας, στο χτυποκάρδι που δονεί το συναίσθημα, και στον καθαρό σαν τον ουρανό νου, να μπαίνουν οι στόχοι ζωής. Αυτός είναι Ο Οδυσσέας που ταξιδεύει για την Ιθάκη. Αυτός που ξέρει που πάει, ψάχνει το πως θα πάει, αλλά αφού βλέπει πάντα το φως του φάρου «αρμενιστή», βοριάδες, νοτιάδες, θα βρει, μα θα φτάσει με πρίμο αεράκι μ ακέριο πανί». Αυτός είναι ο Άνθρωπος που ξεχωρίζει με τον χαρακτήρα του, με την Δημιουργία του, με την προσφορά του. Αυτός είναι ο Άνθρωπος που δημιουργεί πολιτισμό, ο Αναγεννησιακός Άνθρωπος, ο Άνθρωπος που εκστασιάζεται από τον ερώτα της ζωής. Αυτός είναι ο Αυτόφωτος, ο Ελεύθερος Άνθρωπος.

Δύσκολος αυτός ο Άνθρωπος για την Εξουσία που θέλει «ακόλουθους», που θέλει «χειροκροτητές», απρόσωπα κορμιά, ως «μέσα παραγωγής» σε ένα «trafficking πολυτελείας» που θα λέγεται «κατανάλωση».

Με «πειραγμένα» όργανα πλοήγησης

Η Εξουσία λοιπόν για τις ανάγκες της έπρεπε να κατασκευάσει έναν άνθρωπο χωρίς τα «όργανα πλοηγήσεως» του Homo Sapiens, που είναι «Όργανα» που του εξασφαλίζουν «αυτονομία». Ο Άνθρωπος και γεννιέται και γίνεται,. σκέφθηκε η Εξουσία. Ας επέμβουμε στο «γίνεται,» και στο …άλλο …αργότερα, κάτι θα βρούμε…. Επεμβαίνοντας στο γίνεται θα διαμορφώσουμε έναν μη σκεπτόμενο άνθρωπο. Εάν άβουλο Άνθρωπο με πρόσωπο στο Pause, μάτια χωρίς σπίθα, και χαρακτηριστικά προσώπου «ουδέτερα». Έναν άνθρωπο χωρίς πάθος για την ζωή, που θα του διαμορφώνουμε εμείς την σκέψη αλλά αυτός θα νομίζει ότι είναι δική του ενώ στην πράξη θα αναπαράγει αυτά που λέμε εμείς. Ναι, Ναι , και τα ψέματα μας. Και όπως ο Στοχαστής Νίκος Λενος υπογραμμίζει «ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταβιομηχανικής, νεωτερικής έως και μετανεωτερικης εποχής είναι η μεθερμήνευση ή και παρερμήνευση σημαντικών θεωριών που έθεταν τις βάσεις της επιστήμης (οικονομία ,κοινωνιολογία) έως βέβαια και στο πεδίο της θρησκείας.»

Και η Εξουσία συνέχισε: Στην αρχή θα του «φορέσουμε» (του Ανθρώπου) ένα Android που θα λέγεται «πολιτική ορθότητα» αυτός θα εξακολουθεί να νομίζει ότι είναι Άνθρωπος αλλά στην πράξη θα γίνει «ακόλουθος», θα τρέχει να ενταχθεί στην «μάζα, θα ακολουθεί στερεότυπα, θα αντιγράφει, δεν θα έχει προσωπικότητα. Ο Άνθρωπος της έμπνευσης και της πρωτοβουλίας, θα αντικατασταθεί από τον άνθρωπο που θα ακολουθεί «πρωτόκολλα». Που θα αδυνατεί να αυτοσχεδιάσει… Η «πολιτική ορθότητα» θα είναι το «τηλεκοντρόλ» του Ανθρώπου στα χέρια της Εξουσίας. Και η εξουσία έχει και φάση Β: μετά την πανδημία θα αντικαταστήσουμε το τηλεκοντρόλ της «Πολιτικής ορθότητας» με ένα βελτιωμένο όργανο ελέγχου: με το GPS της «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ». Και ο άνθρωπος από Android θα γίνει Drone. Το GPS θα κατευθύνει το Drone με την εκπομπή σημάτων που θα λέγονται αποκλειστικά και μόνο: «κέρδος». Κανένα άλλο σήμα. Κανένα άλλο κριτήριο. Έτσι από το «ό,τι είναι νόμιμο άρα είναι και ηθικό», θα περάσει «η κοινή -“πειραγμένη”- συνείδηση» στο «ό,τι κερδοφόρο… άρα… και… κανονικό».

Με πειραγμένα όργανα πλοήγησης, καμία έκπληξη με την διαφθορά.

*Ο Ανδρέας Αθηναίος είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου – American Association of University Professors (1977) – Αριστείο Ακαδημαϊκής Διδασκαλίας Η.Π.Α. (1987) και πρώην Νομάρχης.