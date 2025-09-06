Στο ίδιο έργο θεατές

Την ώρα που η Ευρώπη, γονυπετής διά της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποτάσσεται στη δασμολογική πολιτική του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί την Ε.Ε. με νέους σκληρούς δασμούς.

Αυτή τη φορά ο Τραμπ καλεί την Ε.Ε. να αποσύρει το πρόστιμο των 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην μητρική εταιρεία της Google, για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Με απλά λόγια, γιατί το επιχειρηματικό μοντέλο της Google δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων, καθώς από το 2014, λειτουργεί τη δική της αγορά για την παροχή διαφημιστικού χώρου.

Η εταιρεία τοποθετεί η ίδια διαφημίσεις, αλλά ενεργεί επίσης ως μεσάζων μεταξύ των διαφημιζόμενων και εκείνων που παρέχουν τον διαφημιστικό χώρο στο διαδίκτυο. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά ψηφιακής διαφήμισης είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ιστορία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στον τεχνολογικό γίγαντα προθεσμία 60 ημερών για να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Εάν η προθεσμία λήξει χωρίς λύσεις, η ΕΕ θα μπορούσε να αναγκάσει τον γίγαντα να πουλήσει μέρος της διαφημιστικής του δραστηριότητας.

Νέος πόλεμος

Σκληρή ήταν η απάντηση του προέδρου Τραμπ: «Εάν η ποινή της Ε.Ε. κατά της Google παραμείνει σε ισχύ, ο Τραμπ είπε πώς θα αναγκαστεί να κινήσει διαδικασίες βάσει του Άρθρου 301. Αυτή η διάταξη επιτρέπει την επιβολή δασμών ή άλλων περιοριστικών μέτρων ως απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών έρχεται καθώς και οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως την εμπορική συμφωνία που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο ανάμεσα στον Τραμπ και την φον ντερ Λάιεν. Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τη δέσμευσή της να επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15% και τους διατηρεί στο 27,5%.

Την ίδια ώρα βέβαια, η Ευρώπη ασχολείται κυρίως με το πώς θα συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πέρα ​​από την είδηση ​​της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ 26 χωρών για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, η οποία θα είχε τη μορφή στρατιωτικού αποσπάσματος , στη συνάντηση των «προθύμων», που συγκάλεσε ο Μακρόν στο Παρίσι, η Βρετανία προσπάθησε να εξαπολύσει θερμοπυρηνικό πόλεμο. Γιατί αυτό θα σήμαινε η αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Ενας πρωθυπουργός που αναγκάστηκε να κάνει ανασχηματισμό,βλέποντας την κυβέρνησή του να παραπαίει, και δείχνει να επιλέγει τη σύγκρουση με τη Ρωσία, μήπως και αλλάξει την ατζέντα.

Πόλεμος της «καρέκλας»

Το «καλό» είναι βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφιταλαντεύονται μεταξύ αποδέσμευσης και συμβολικής δέσμευσης στο Ουκρανικό μέτωπο. Ο Τραμπ δεν θα στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία-το έχει καταστήσει σαφές -οπότε αυτή η «αποφασιστικότητα» των Βρετανών και του Γάλλου προέδρου Μακρόν για πόλεμο, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη ουσία.

Δυστυχώς όμως, ο πόλεμος έχει λάβει τέτοιο υπαρξιακό χαρακτήρα για κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες , όσο και αν η συνέχισή του καταστρέφει την Ε.Ε..Τι τους νοιάζει; Τις καρέκλες τους να διατηρήσουν και αυτό αρκεί…