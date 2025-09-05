Σιγά μη γίνουμε Πολωνία…

Το 2004 Ελλάδα και Πολωνία είχαν σχεδόν ίδιο ΑΕΠ, κοντά στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά στη συνέχεια η Πολωνία ξεπέρασε την Ελλάδα σε όλους τους τομείς. Σήμερα το πολωνικό ΑΕΠ αγγίζει το 1 τρισ., ενώ το ελληνικό δεν έχει επανέλθει ακόμα ούτε στα επίπεδα του 2009.

Η Πολωνία, μετά το 1945, βρέθηκε υπό σοβιετική κατοχή και έως τη δεκαετία του 1990, που κατέρρευσε το ανατολικό μπλοκ, είχε κομμουνισμό ως πολίτευμα και οικονομικό σύστημα. Στα μέσα του 1980 είχαν αρχίσει να έρχονται στην Ελλάδα οι πρώτοι Πολωνοί πρόσφυγες, που γίνονταν δεκτοί με σκεπτικισμό από τους ντόπιους Έλληνες που ζούσαν τότε τον σοσιαλισμό του ΠΑΣΟΚ με τα χρήματα της Ε.Ε., τα οποία, αντί να γίνονται επενδύσεις, πήγαιναν σε κατανάλωση και ντόλτσε βίτα.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα σήμερα κινείται μεταξύ 12 και 15 χιλιάδων ευρώ, ενώ στην Πολωνία είναι μεταξύ 18 και 25 χιλιάδων. Και στις δύο χώρες ο ανώτερος συντελεστής του ΦΠΑ είναι ο 24%, αλλά φορολογικά μοιάζουν μόνο σε αυτό και σε τίποτα άλλο.

Στην Πολωνία ο φόρος εισοδήματος για μέχρι 30.000 είναι 12%, ενώ στην Ελλάδα η απόκτηση πλούτου τιμωρείται με τον λεγόμενο «κλιμακωτό φόρο». Στην Ελλάδα, ανά 10.000 που βγάζει κάποιος, φορολογείται με συντελεστή 10% Και μπορεί ο ΦΠΑ να είναι ίδιος, αλλά ο Πολωνός έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του, σε αντίθεση με τον Έλληνα που «πληρώνει» το κράτος υπερφορολογούμενος τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία.

Για εισόδημα 19.500 ο Έλληνας θα πληρώσει φόρο 2.990 και για 28.000 ο φόρος είναι 5.340, όταν στην αδελφή μας Κύπρο ο αντίστοιχος φόρος (για τα ίδια εισοδήματα) είναι: μηδέν και 1.700 ευρώ. Οι Πολωνοί, μετά την πτώση του κομμουνισμού, επένδυσαν στο να κάνουν τη χώρα τους τεχνολογικό και βιομηχανικό κέντρο της Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα επί δεκαετίες διώχνει ακόμα και τις δικές της βιομηχανίες στο εξωτερικό, λόγω γραφειοκρατίας και υψηλής φορολογίας.

Οι Πολωνοί βάσισαν την ανάπτυξή τους σε δικά τους χρήμα τα ή στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, η Ελλάδα -που επί δεκαετίες δανειζόταν (για καταναλωτικούς λόγους) και κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι δεν μπορεί να ξεπληρώσει τα δάνεια…- από το 2010 ζει οικονομική κρίση με διαλυμένους θεσμούς, με σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, με ανυπόληπτο πολιτικό προσωπικό, με προβληματική Δικαιοσύνη, με μεγάλη έλλειψη επενδύσεων κ.λπ.

Η Πολωνία, το 2025, δέχθηκε πρόσκληση να συμμετέχει στο κλαμπ των πιο ισχυρών οικονομιών του κόσμου, το G20, ενώ στην Ελλάδα όλη η προσοχή έχει εστιαστεί στις παροχές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εν όψει εκλογών και με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το κυβερνητικό κόμμα σε σημαντική κάμψη.