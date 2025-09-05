Ελληνες στρατιώτες στην Ουκρανία;

Κάπου 26 χώρες είναι έτοιμες να αναπτύξουν στρατεύματα και δυνάμεις «στη θάλασσα, την ξηρά και τον αέρα» στην Ουκρανία για να διασφαλίσουν μια ειρήνη που… δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Την ανακοίνωση έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά το τέλος της συνόδου κορυφής των λεγόμενων «Προθύμων» στο Παρίσι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε βέβαια να κατονομάσει τους 26 «Πρόθυμους» που θα στείλουν στρατιώτες, αλλά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μπαίνει το ερώτημα: Είναι «πρόθυμη» η ελληνική κυβέρνηση να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία;

Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει, αλλά όσες χώρες διαφωνούν, έσπευσαν να το δηλώσουν: Η Ιταλία και η Γερμανία, για παράδειγμα, κατέστησαν σαφές πώς δεν πρόκειται να στείλουν στρατό στην Ουκρανία, για κανένα λόγο.

Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του και ο Έλληνας πρωθυπουργός;

Τρεις αβεβαιότητες

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δύο ηγέτες -ο Μακρόν και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ-πρωτοστατούν στην αποστολή «ειρηνευτικών δυνάμεων» στην Ουκρανία. Ποια είναι η σκέψη; Μια αυτόνομη ευρωπαϊκή δύναμη, ένας μηχανισμός εντός των ευρωατλαντικών διοικήσεων ή ένας σύνδεσμος με τον ουκρανικό στρατό;

Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα της αποστολής Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, απορρίπτεται πάντα από τους Ρώσους, οι οποίοι εν τω μεταξύ συνεχίζουν να επιτίθενται και έχουν στρατεύματα έτοιμα για μια νέα επίθεση.

Γεγονός που σημαίνει ότι κάθε τέτοια κίνηση, αν υλοποιηθεί, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πολεμική αντιπαράθεση «Προθύμων»- Ρώσων στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Μακρόν κάλεσε τα νοσοκομεία της Γαλλίας να είναι έτοιμα να υποδεχτούν 50.000 τραυματίες, Γάλλους στρατιώτες, από την Ουκρανία.

Ο Μακρόν, απελπισμένος από την δραματική πολιτική απομόνωσή του στο εσωτερικό της χώρας του, φαίνεται να μην διστάζει να εμπλέξει τη Γαλλία σε πόλεμο με τη Ρωσία, μήπως και αλλάξει την ατζέντα.

Ο Τραμπ κάνει δουλειές

Οι «Πρόθυμοι» φαίνεται να προχωρούν μάλιστα χωρίς τον πρόεδρο Τραμπ και τους Αμερικάνους. Ο Τραμπ έκανε απλά ένα τηλεφώνημα στο Παρίσι για να ζητήσει να σταματήσουν οι αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία, η οποία εξακολουθεί να είναι προμηθευτής ενέργειας για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Για να αγοράσουν προφανώς, αμερικανικό αέριο και πετρέλαιο αξίας 750 δισ., όπως άλλωστε συμφώνησε γονυπετής η φον ντερ Λάιεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει άλλωστε ότι πόλεμος δεν τελειώνει και σκέφτεται τις δουλειές: Όπως για να πείσει την Ευρώπη να αγοράσει κι άλλα αμερικανικά όπλα για να τα προμηθεύσει στον Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ επωφελείται από τους Ουκρανούς με τη συμφωνία για τους ορυκτούς πόρους.

Αντίθετα, αυτό που προκύπτει είναι ότι η Ευρώπη στην πραγματικότητα καθοδηγείται από μανιώδεις τρελούς που μας οδηγούν στην καταστροφή. Θα τους ακολουθήσει και η Ελλάδα;