Όταν ο Σι Τζινπίνγκ εκτοξεύτηκε στην κορυφή της ιεραρχίας του ΚΚΚ, το 2007, το μόνο που ήξεραν οι περισσότεροι στην Κίνα γι’ αυτόν ήταν η σύζυγός του, η δημοφιλής τραγουδίστρια Πενγκ Λιγιουάν.

Στα τέλη του 2012, έγινε πρόεδρος της χώρας και, όπως φαίνεται, πρόεδρος θα πεθάνει. Είναι 72 ετών, συνομήλικος του μόνιμου ενοίκου του Κρεμλίνου. Δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους για έναν διαφορετικό παγκόσμιο χάρτη ισχύος, αλλά πιο γήινο είναι το ενδιαφέρον τους για έναν ιδιαίτερα μακρύ βίο.

Όπως σημειώνει το Politico, αλλά και αρκετά ακόμη διεθνή ΜΜΕ, σε ηχητικό υλικό που καταγράφηκε από την κινεζική τηλεόραση (CCTV), οι δύο ηγέτες ακούστηκαν να συζητούν για την πιθανότητα της αθανασίας.

«Παλαιότερα, σπανίως ζούσαν οι άνθρωποι μέχρι τα 70, αλλά σήμερα στα 70 είσαι ακόμη παιδί», λέει ο Σι, προφανώς με μια δόση υπερβολής.

«Με την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς και οι άνθρωποι να ζουν όλο και νεότεροι, φτάνοντας ακόμα και στην αθανασία», απάντησε ο Πούτιν. «Οι προβλέψεις λένε ότι μέσα σε αυτόν τον αιώνα υπάρχει πιθανότητα να ζήσουμε μέχρι τα 150», συνέχισε ο Σι.

Με μεταμοσχεύσεις; Τι θέλουν και ξύνουν πληγές; Οι μεταμοσχεύσεις στην Κίνα αυξήθηκαν ραγδαία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εθελοντών δωρητών οργάνων, γεγονός που οδήγησε σε ερωτήματα για αναγκαστική συλλογή από κρατουμένους, τουλάχιστον έως το 2015, και από μειονότητες. Απάνθρωπο σαν του θανάτου τη γροθιά.

Ήρθε, όμως, ο καιρός που η επιστήμη στην επιβράδυνση της γήρανσης πιστεύει πια. Ήρθε καιρός που ο στόχος δεν είναι να προσθέσουμε απλώς χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια.

Άκου, όμως, τι κελαηδούν τ’ αηδόνια σε βασιλιάδες, ποιητές, αλλά και ταπεινούς προσκυνητές. Τι ζητάς αθανασία, ζήτα μόνο ελευθερία, να γίνεις κυρίαρχος της ζωής, αντί αιχμάλωτός της.