Πλήρης απεξάρτηση

Επτά χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια και τρία μετά τo τέλος της μεταμνημονιακής εποπτείας, η χώρα παραμένει εν μέρει όμηρος του μνημονιακού υποδείγματος, κρίνοντας από τα μέτρα της «πέτρινης» εκείνης περιόδου που διατηρούνται ενεργά, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Αύριο ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων υπέρ φορολογουμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων, που αναμφίβολα θα κινούνται σε μια κατεύθυνση ανακούφισης των πολιτών. Ωστόσο, οι γραμμές της οικονομικής αρχιτεκτονικής επιβάλλεται να ακολουθούν καθολικά τη φιλοσοφία μιας εντόνως αναπτυσσόμενης οικονομίας, όπως είναι η ελληνική, βρισκόμενες μακριά από συνθήκες και παραδοχές που πλέον δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες της αγοράς ούτε στις αντοχές της κοινωνίας.

Μέτρα απομεινάρια εποχών λιτότητας, περιορισμένης κυριαρχίας και τιμωρητικής φορολογικής προσέγγισης, δεν συνάδουν με το σημερινό οικονομικό «οικοδόμημα» της χώρας-πρότυπο για άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αφού έπαψαν να έχουν έκτακτο χαρακτήρα ή να λογίζονται ως «αναγκαίο κακό».

«Άρωμα» μνημονίου αποπνέουν σήμερα ο ΦΠΑ που παραμένει στο 24% για πολλά αγαθά πρώτης ανάγκης, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και οι πενιχρές, μη αξιοπρεπείς συντάξεις, ο ΕΝΦΙΑ που καθιστά το κράτος εταίρο στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που λειτουργούν τιμωρητικά ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η απουσία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η υψηλή φορολόγηση των καυσίμων με τους συντελεστές να διατηρούνται στα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα και οι εξοντωτικοί άμεσοι φόροι εισοδήματος. Όλα αυτά σε περιβάλλον ακρίβειας.

Το να μοιράζει η κυβέρνηση σε κάθε ΔΕΘ «οφέλη» έχοντας πρώτα αποστραγγίξει τα εισοδήματα μέρους των φορολογουμένων, είναι δώρον άδωρον. Η οικονομική ισορροπία και η κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη, μέσα και από την πλήρη απεξάρτηση της δημοσιονομικής πολιτικής από μνημονιακά μέτρα, είναι που θα κάνουν τη διαφορά, διασφαλίζοντας την πραγματική πρόοδο και ανεξαρτησία. Η αυτοπαγίδευση σε ξεπερασμένα οικονομικά μοντέλα δεν ωφελεί κανέναν.