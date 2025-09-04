Διαφθορά και στο καλώδιο;

Η Λάουρα Κοβέσι ερευνά πιθανό σκάνδαλο και για το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου! Την αποκάλυψη κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, που πάντα μετρά τα λόγια του: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην έναρξη έρευνας για πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το έργο», δήλωσε ορθά κοφτά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η EPPO -η υπηρεσία της Λάουρα Κοβέσι-διερευνά καταγγελίες που αφορούν πιθανές παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ανάθεση συμβάσεων και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου έχει ήδη ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το περιεχόμενο της έρευνας.

Τι να έκανε λοιπόν, ο πρόεδρος της Κύπρου; Τα στραβά μάτια! Όπως έχει γίνει πλέον συνήθεια στην Ελλάδα, με τα σκάνδαλα διασπάθισης του κοινοτικού και όχι μόνο, χρήματος;

«Καμιά σκιά στην αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας», ήταν το υπερήφανο μήνυμα Χριστοδουλίδη. Ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου.

Η εφαρμογή των δεσμεύσεων από τον φορέα υλοποίησης του έργου, δεν είναι επίσης δευτερεύον θέμα.

Αν δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση –όπως και στην περίπτωση της Κάσσου- διστάζει να έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία και καθυστερεί την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα πρέπει να πληρώνει η Κύπρος 25 εκατομμύρια τον χρόνο; Μέχρι να «πειστεί» η Τουρκία να δώσει την έγκρισή της;

Το ζήτημα μπορεί να εξελίσσεται σε διελκυστίνδα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αλλά αν «σπάσει» το καλώδιο δεν θα ευθύνεται η Κυπριακή πλευρά. Ούτε φυσικά ο σώφρων πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης .

Όσο και αν προκαλεί «εκνευρισμό» και «θυμό» σε κάποιους κυβερνητικούς κύκλους στην Αθήνα, ο Κύπριος πρόεδρος έχει τόσα πολλά στο κεφάλι του και το μόνο που του έλλειπε θα ήταν να βρεθεί στο στόχαστρο και της Κοβέσι… Για κάτι που ουδεμία ευθύνη φέρει.