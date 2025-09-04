Αστυνομικοί, στρατιωτικοί, επιχειρηματίες, ένας πολιτικός με ανταύγειες, που διαβεβαιώνει ότι «έχει άκρες», αρχιμανδρίτες -ένας που εκβιάζεται από τα μέλη της συμμορίας και μετά γίνεται κι αυτός μέλος κι ένας που αναφέρεται ότι για καλό θρόνο ενδιαφέρεται-, παραδόσεις πτυχίων κατ’ οίκον, παραδόσεις ναρκωτικών στου Θεού τον οίκο, μία δικαστίνα που δίνει οδηγίες πώς να πάνε όλα φίνα, δικηγόροι, μία καταπάτηση μοναστηριακών γαιών και πώλησης αυτών, διερεύνηση από το 2023 ευθυνών κοσμικών και κληρικών, μία εκδημία Μητροπολίτη, «goodfellas», που θέλουν λείψανα Αγίου -θα μας στείλουν στο ψυχιατρείο- και μία συνομιλία με Ελληνίδα μάνα, που απογειώνει το σενάριο.

«-Μαμά, άκου να δεις εσύ και ο καθένας…!

– Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

– Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι».

Κάπως έτσι κυλάει η σειρά «Μαφία της Κρήτης», με έντονα κωμικοτραγικά στοιχεία, ενώ έχει ελάχιστη βία και φοβερούς αυτοσχεδιασμούς. Για σκηνοθέτη δεν ακούς, διότι ο Γκάι Ρίτσι στους «Gentlemen» το ‘χει ρίξει και ο Αμερικανός το θέμα έχει εξαντλήσει.

Δύο παρατηρήσεις. Δεν είναι η νήσος γκανγκστερομάνα, έχει εξαπλωθεί το πράμα. Από τη Μαφία της Μυκόνου, την Greek Mafia, τη Μαφία των λουκουμάδων, τη Μαφία των σκουπιδιών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, κι άλλες γεωγραφικές και κλαδικές λογιών-λογιών, δεν ξύπνησε ακόμη το χωριό;

Ζόφος στο καμπαναριό. Σε κείμενό του στον ιστότοπό του bloko.gr, ο Γιώργος Καραϊβάζ, που δολοφονήθηκε το 2021, γεωγραφούσε έναν κόσμο με «ήρωες» κρατικούς αξιωματούχους, «επιχειρηματίες, απόστρατους και εν ενεργεία αξιωματικούς, δικαστικούς, επιχειρηματίες, εκκλησιαστικoύς κ.ο.κ. Βρώμικο χρήμα, δολοφονίες, εκβιασμοί, μαφία», ορκοπάτες κι απάτες. Αλλά η έκπληξη, αγία…

Όχι, δεν συμμερίζομαι τον Ζολά -«Αν φτάσεις σε μια πόλη και θέλεις να γνωρίσεις τα καθάρματά της, ξεκινά την Κυριακή από την Εκκλησία και τη Δευτέρα από το Δημαρχείο»-, αλλά η επίδειξη του πατρίς, θρησκεία και φαμίλια στα social media περιφερειακά ή κεντρικά νεύρα γαργαλά.

Kάτι με χαλά. Λες να βγάζουν από τη μέση τις καρικατούρες -δεν μιλάμε και για αητούς ή άστρα-, για να γίνονται πιο νοικοκυρεμένα οι λοβιτούρες;