Δεν είμαστε σοβαρή χώρα

Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το κύκλωμα εκτεταμένης διαφθοράς που αναπτύχθηκε έχει και μια άλλη ανάγνωση, που είναι η πιο τραγική. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών (Incofruit-Hellas), το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι εισαγωγές ντομάτας άγγιξαν τους 7.196 τόνους – με κύριες χώρες προέλευσης τη Γερμανία (47%), την Τουρκία και την Ολλανδία.

Σημαντική είναι, επίσης, η αύξηση των εισαγωγών κρεμμυδιών στους 9.886 τόνους, με βασικές χώρες προέλευσης την Αυστρία, την Ολλανδία και την Ινδία – ενώ εισήχθησαν 2.777 τόνοι γλυκοπιπεριών, με βασικούς προμηθευτές το Ισραήλ (58,4%) και την Ολλανδία. Η έξαρση των εισαγωγών, εκτός του ότι δείχνει την αποδυναμωμένη εσωτερική παραγωγή, αναδεικνύει και τη φαιδρότητα της όλης κατάστασης, με τις ντομάτες από τη Γερμανία, τα κρεμμύδια από την Αυστρία… και τα πορτοκάλια από τη Δανία, τον χειμώνα!

Στα παρασκήνια του ΟΠΕΚΕΠΕ θα υπάρχουν ιστορίες είτε με βιολογικές ντομάτες που καλλιεργούνταν στην κορυφή του Ολύμπου είτε με άλλα γεωργικά προϊόντα που ουδέποτε παράχθηκαν. Σαν τα γιδοπρόβατα δηλαδή που γέμισε όλη η Ελλάδα στα χαρτιά… για να πέφτουν οι επιδοτήσεις και να κάνουν πάρτι οι απατεώνες, με τους πολιτικούς μας να μην έχουν πάρει χαμπάρι…

Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα σε συνδυασμό με το μεγάλο κύμα τουριστών (40 εκατ. το 2024 μαζί με την κρουαζιέρα) δημιουργεί την ανάγκη για εισαγωγές. Εφόσον εμείς δεν έχουμε ντομάτες, αγγούρια και τα άλλα ζαρζαβατικά τα εισάγουμε και τα πληρώνουμε με τα έσοδα που εισπράττουμε από τον τουρισμό.

Ο τελευταίος, όπως είναι σχεδιασμένος σήμερα, εισάγει το 80% όσων χρησιμοποιεί για να προσφέρει το προϊόν του. Το λογικό θα ήταν η ανάπτυξή του να έχει συνδυαστεί με την εγχώρια παραγωγή και να καλύπτει από εκεί τις ανάγκες του, αντί να καταφεύγει σε πανάκριβες εισαγωγές. Αλλά αυτό που κάπου αλλού θα ήταν λογικό (όπως γίνεται με τον τουρισμό στην Ισπανία αλλά και την Τουρκία), στην Ελλάδα είναι ζητούμενο πολλά χρόνια τώρα και μάλλον θα παραμείνει μέχρι να κλείσει κι αυτός ο αιώνας. Τα στοιχεία με τις εισαγωγές ζαρζαβατικών που κάποτε παρήγε η Ελλάδα δεν τα βλέπουν οι αρμόδιοι; Και, αν τα βλέπουν, τι κάνουν για να σταματήσουν αυτό το χάλι; Πώς είναι δυνατόν έτσι να ορθοποδήσει η Ελλάδα και να αναπτυχθεί η οικονομία;

Βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση δεν έχουμε, ομοίως τον πρωτογενή τομέα τον έχουμε σχεδόν εξαφανίσει. Πώς περιμένουμε να αναπτυχθεί η χώρα, όταν δεν έχει παραγωγική βάση, ενώ χάνει σταδιακά έδαφος ακόμα και σε τομείς όπου είχαμε παρουσία, όπως στα αγροτικά; Πώς θα δημιουργηθεί πλούτος χωρίς παραγωγή, πώς θα γίνει η αναδιανομή που θέλουν οι «σοσιαλιστές» του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένω αλλά και οι κυβερνώντες που σήμερα, ελλείψει άλλων δυνατοτήτων, μοιράζουν επιδόματα;