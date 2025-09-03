Κωμικές παρεμβάσεις

Πολύ «μελάνι» χύθηκε για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, να κατεβάσουν τις τιμές στο ρεύμα. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι τιμές χοντρικής στην ηλεκτρική ενέργεια πέφτουν και περιμένει να δει αυτή την πτώση να φτάνει στον καταναλωτή τον επόμενο μήνα. Προειδοποίησε μάλιστα πως αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα παρέμβει «όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ο πρωθυπουργός «παρεμβαίνει» για την αύξηση στις τιμές του ρεύματος. Πέρυσι τον Νοέμβριο για παράδειγμα, ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωνε πώς «δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να περάσουν στον καταναλωτή οι υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος».

Ε και; Οι «παρεμβάσεις» έμειναν στα χαρτιά ή περιορίστηκαν σε κάποιες πενιχρές επιδοτήσεις ελάχιστων ευρώ στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Δεν θα μπορούσε επίσης να ήταν μεγαλύτερες οι μειώσεις στην τιμή της ενέργειας, αν δε χανόταν, εξαιτίας του ανεπαρκούς δικτύου, σημαντικές ποσότητες ρεύματος που παράγεται στη χώρα μας;

Τι κάνει η κυβέρνηση για τη βιομηχανία;

Την ίδια στιγμή, αναρωτιέται κανείς τι κάνει αντίστοιχα η κυβέρνηση για την ελληνική βιομηχανία;

Σε μια φάση που είναι οξύτατος ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών και όλοι προσπαθούν να στηρίξουν τις βιομηχανίες τους με σημαντικές παρεμβάσεις. Με τις περισσότερες χώρες να λαμβάνουν μέτρα είτε με, είτε χωρίς τη συγκατάθεση της Κομισιόν.

Πολύ περισσότερο όταν η Ελλάδα, έχει συν-υπογράψει από τις 18 Ιουλίου κοινή επιστολή μαζί με άλλες εννιά χώρες μέλη της ΕΕ -την Αυστρία, την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ισπανία- για να προστατευθεί το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Στόχος που έχει τεθεί είναι να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή μιας «Καθαρής Βιομηχανικής Συμφωνίας» (Clean Industrial Deal). Μια συμμαχία που έχει στόχο να στηρίξει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση και την τεχνολογική ανανέωση.

Πώς η κυβέρνηση «τίμησε» την υπογραφή της, μέχρι τώρα; Θα κάνει «παρέμβαση» ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τη βιομηχανία;

Όπως έχει προειδοποιήσει σε όλους τους τόνους και ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της βιομηχανίας της. Σε μια στιγμή, που η ηγεσία της ΕΕ υποτάσσεται «γονυπετής» στις δασμολογικές πολιτικές του προέδρου Τραμπ, αποδεχόμενη μάλιστα να πιέσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων ευρώ στις… Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιέσεις στη «ραχοκοκαλιά»

Οι κλάδοι που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης – χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, χημικά, τσιμέντο, μη μεταλλικά ορυκτά και γενικότερα οι ενεργοβόρες βιομηχανίες – αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις παγκόσμιες υπερχωρητικότητες και τον οξύ διεθνή ανταγωνισμό.

Κρίσιμο σημείο είναι η πρόταση επέκτασης της αντιστάθμισης πέραν του 2030 -με αυτονόητη τη διατήρηση του μέτρου σε πλήρη ισχύ μέχρι τότε. Είναι επίσης ανάγκη να ληφθούν μέτρα πέραν του «Σχεδίου Δράσης για Προσιτή Ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει σημαντικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών. Αλλά και να αποτραπεί η εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων που θα πήγαιναν στις ΗΠΑ από τρίτες χώρες λόγω των αμερικανικών δασμών.

Μήπως τελικά είναι λίγο κωμικό και ειρωνικό, ο πρωθυπουργός να κάνει παρέμβαση για μείωση τιμής του ρεύματος, αλλά χωρίς καμία παρέμβαση για τη βιομηχανία;