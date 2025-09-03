Το 1928 ήταν η πρώτη χρονιά που πήγε Έλληνας πρωθυπουργός στην Έκθεση. Μία είναι η Έκθεση. ΔΕΘυμάσαι;

Πήγε ο νικητής των εκλογών, αλλάζοντας μάλιστα τη διαδρομή του. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 19 Αυγούστου θριάμβευσε και κυβέρνηση σχημάτισε.

Η πρώτη του διπλωματική κίνηση ήταν η υπογραφή συμφώνου φιλίας με την Ιταλία, στις 23 Σεπτεμβρίου 1928. Το τρένο από το Βελιγράδι για Αθήνα έκανε στάση στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 30 Σεπτεμβρίου είχε εγκαινιαστεί η 3η ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός μετέβη, επευφημούμενος, με αυτοκίνητο από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό στις εγκαταστάσεις της, όπου τον περίμενε ο Γάλλος στρατηγός Φρανσέ Ντ’ Εσπεραί (1856-1942). ΔΕΘυμάσαι; Ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων στο μακεδονικό μέτωπο έδωσε το όνομά του στη γειτονική στη ΔΕΘ οδό, Δεσπεραί.

«Το έργον της Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι μέγα και πρέπει να είμεθα υπερήφανοι δι’ αυτό και πλήρεις ελπίδων δια το μέλλον», δήλωσε ο «Λευτεράκης», αφήνοντας εκτός τις πολιτικές δηλώσεις, και περιηγήθηκε στα περίπτερα. Οι ταπητουργοί τού χάρισαν ένα χαλί.

Αυτός, όμως, που έστρωσε το χαλί στην πολιτική πασαρέλα της ΔΕΘ ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον απολογισμό των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησής του, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης έξι μηνών από τις κάλπες.

Από τα πρωθυπουργικά εγκαίνια της έκθεσης του 1956, η ΔΕΘ λειτουργεί ως τελετή έναρξης της πολιτικής σεζόν, προσφέρει το σκηνικό για το πέρασμα από τα μπάνια στα καζάνια, από το καλοκαίρι στης πραγματικότητας το αγριοκαίρι.

Δεν είμαι σίγουρη ποιος το «καλάθι» στη ΔΕΘ έχει φέρει, αλλά το 1987 ο Ανδρέας Παπανδρέου εξήγγειλε μείωση φορολογίας εισοδήματος κατά 20%, αύξηση μισθών κατά 10% και επιδότηση ενοικίου.

Έκτοτε, τα πακέτα, τα προγράμματα, τα τάματα της Θεσσαλονίκης στα καλάθια δεν χωρούν και στα κοφίνια περισσεύουν. Με τις χαμένες διακοπές κι αυτές τις τιμές στα ράφια, πες τι βλέπεις στα κιτάπια;